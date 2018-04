Los partidos importantes

Dos temporadas después del ascenso a la máxima categoría se llamó a la puerta de las cuatro primeras plazas, no solo para entrar sino para instalarse en ellas. El objetivo repetido por la directiva cada comienzo de curso es 'jugar las finales', no ganar los títulos, pero incluso si no se llega a ellas hay un tremendo mérito en el relato de la historia del club: más de un cuarto de siglo consecutivo en la fase final, ya que se va a la vigésimo séptima presencia consecutiva en el play off. No queda ahí lo extraordinario, sino que se puede añadir que cuarto solo se ha acabado en dos ocasiones, que tercero se ha sido cuatro veces, y entre los dos primeros todas las restantes, una veintena exacta.

El doble enfrentamiento de semifinales ante Palma tendrá lugar a las seis de la tarde del sábado y el domingo en un seguro que abarrotado Son Moix, templo de este deporte que revivirá todos esos brillantes momentos del pasado. Los árbitros serán Joaquín Ventura y Xavier Fernández, ambos de Barcelona, intercambiándose el papel de principal entre los dos del primero al segundo partido. Tras ese paso por la isla balear, a la que se va con la intención de revertir el factor cancha, la serie se retomará el viernes día 13 a las 20:30. El Moisés Ruiz ya se está preparando, pase lo que pase este fin de semana, para meter a Unicaja Almería en su duodécima final consecutiva, la vigésimo primera de su historia en la antesala a cumplir 30 años en Superliga.

Será muy duro poder doblegar al vigente campeón, un Urbia Voley Palma que solo ha cedido un partido en fase regular y cuyo potencial está fuera de toda duda. Eso sí, tras caer ante los ahorradores en la semifinal de la Copa por 3-0, otra vez recibió idéntico resultado en contra ante CV Teruel, para ceder así la primera plaza que había ocupado prácticamente durante toda la liga. Por lo tanto, los dos últimos resultados ante sus dos grandes rivales han sido negativos, y además son cercanos en el tiempo. Tras ellos ha jugado tres partidos con otras tantas victorias, ante Tarragona y Mediterráneo, ambos descendidos, pero ante Río Duero Soria, el cuarto clasificado y rival de Teruel en la otra semifinal.

La principal novedad verde sigue siendo Israel Rodríguez, puesto que va acumulando mejoras en su rendimiento, volviéndose a hacer poco a poco el jugador que fue. Con trece en los entrenamientos, que son cada vez de mayor calidad y en los que hay 'fuego real' buscando entrar en el equipo inicial, todos los efectivos de Piero Molducci, que son cuatro 'cuatros', dos opuestos, dos colocadores, dos líberos y tres centrales, están preparados para jugar y para dar un nivel extraordinario.