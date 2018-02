¡Cómo sería la plantilla del Girona!

La actual temporada del Girona en Primera raya, hasta el momento, la calificación de sobresaliente. Su debut se asemeja al de aquel conjunto de Emery, también novel en la máxima categoría. Y esta hazaña, como también ocurriera con la Unión Deportiva, la está gestando gran parte de la plantilla que logró el histórico ascenso de la pasada campaña. En ella, tanto René como Rubén Alcaraz gozaron de minutos. De hecho, ambos fueron de la partida al disputar el choque completo en la última visita del Girona al Estadio Mediterráneo, hace poco más de un año, el 11 de febrero de 2017. Una vez consumado el ascenso, las esperanzas de debutar en Primera se truncaron para ambos futbolistas. Se optó por no contar con René y por ceder a Rubén Alcaraz. ¡Cómo sería el nivel del plantel gerundense!, para que se tomara dicha decisión. Por fortuna, ambos jugadores recalaron en la UD Almería demostrando que el Girona no ascendió de casualidad. De René se ha hablado bastante, y lo que queda, pues en el tanto fantasma del Sevilla Atlético el cancerbero influye decisivamente con sus reflejos. Su felina intervención al límite provocó que tanto el colegiado como su asistente, dudaran de la validez o no del gol. También se han llenado párrafos sobre la figura de Rubén Alcaraz, pero en esta ocasión merece ríos de tinta, como antaño, o más bien muchas pulsaciones en el teclado del ordenador para rellenar páginas completas de alabanzas. En los albores de la temporada destacó con sus precisos cambios de juego, sin embargo fue perdiendo fuelle hasta llegar a calentar banquillo. Poco a poco se recuperó para convertirse en el referente del centro del campo. Todo fuerza, sacrificio, personalidad y, claro, con la magia del fútbol, el gol. Pero no los de oportunismo ni de rebote, sino mediante disparos y faltas imparables. A lo Koeman. El recital de ayer fue el culmen de lo que venía anunciando el magnífico centrocampista catalán. Un seguro de vida al servicio de un equipo que intenta crecer a su vera. El Sevilla Atlético carece de diversas virtudes para competir en Segunda, pero se vislumbra que algo jugoso se cuece, ya que se está sacando tajada en la liga particular ante los rivales directos. Otro que crece junto a Rubén es Sulayman. Tan contundente como eficaz, va camino de convertirse en un escudero de lujo. No debe ser plato de buen gusto tener que disputar un esférico con el fornido jugador. Quien estuvo ausente fue Pozo, pero más vale que no se despiste, su participación ante la Cultural debe ser decisiva. Dejar el descenso a ocho puntos, contando con el average ganado al conjunto leonés, son palabras mayores. Tanto, que hace pocas semanas nadie lo hubiese vaticinado. Pero mejor ir paso a paso, como dice Simeone. Nada que objetar a Soleri, compite, se faja, pero lo suyo no es el desborde. Espero que en breve se destape en el juego aéreo y como delantero oportunista. Lass, a lo suyo, juega cuando su mente y sus facultades se ponen de acuerdo. ¿Y Motta? Corramos un tupido velo, que hoy todo es alegría y esperanza.