"Hemos recuperado el gen competitivo"

No estuvo en Cádiz por lesión, pero Joaquín ha forzado la máquina para ponerse a disposición de Lucas Alcaraz de cara al choque ante el Albacete. Si todo va bien el canterano recibirá mañana el alta médica y opina que el punto cosechado en el Carranza corta la mala dinámica que llevaban: "Estamos más cerca del descenso, pero hemos recuperado el ADN de competir y ser sólidos en Cádiz. Habíamos perdido ese gen competitivo que es muy importante para nuestro modelo de juego que creo recuperamos en Cádiz".

Un punto a favor es que el cuadro manchego tendrá que jugar el jueves en Huesca el duelo aplazado por el incidente con su jugador Pelayo: "Tienen 48 horas para recuperar y a lo mejor vienen más mermados físicamente, pero con lo que se dispone hoy de fisios, médicos y complementos vitamínicos no creo que ocurra y harán rotaciones. Se nos presenta un partido complicado porque son fuertes defensivamente y lo hacen bien arriba, esperamos sacar el partido con ayuda de todos".

El atacante ucraniano Zozulya, que ya vio portería ante los rojiblancos en la ida, es uno de los peligros que Joaquín resalta: "Es un jugador que cuerpea muy bien, no es muy alto, pero se eleva bien, juega bien de espaldas y es importante para ellos. Nos pondrá en aprietos, pero confío en la defensa para pararlo".

A sus 21 años al de Huércal de Almería le ha tocado hacer su particular 'máster en salvación' del equipo de su tierra, donde ya es alumno aventajado: "Engañaría si no dijera que me hubiera gustado vivir la época dorada del club en Primera y los ascensos, pero esta situación te ayuda a tener los pies en el suelo, que las victorias no sean eufóricas ni en las derrotas te vengas abajo".

En la primera jornada de trabajo de la semana no estuvo Lass, en manos de los fisios, Rubén Alcaraz, con permiso del club, y Javi Álamo, por gastroenteritis. Hoy toca jornada de descanso.