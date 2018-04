Jorge Morcillo no suele tener pelos en la lengua cada vez que comparece ante los medios y ayer volvió a demostrarlo hablando claro sobre el peligro de jugar con fuego hasta la última jornada: "Nunca he vivido tan de cerca el descenso a excepción de mi primer año en Segunda [bajó con el Alcoyano], con un equipo hecho para eso. Aquí vine con otra mentalidad, pero al final hay que adaptarse a la realidad que uno vive. Son ya casi tres años conviviendo con el descenso, nos hemos salvado dos temporadas sobre la bocina, pero no siempre se aparece la 'Virgen' y tenemos que evitar llegar al último partido con el agua al cuello. El partido del domingo puede definir gran parte del futuro de lo que resta".

Abundando en esa percepción de lo que marca para un futbolista un descenso en su hoja de servicios, el capitán secundaba las opiniones vertidas por Tino Costa hace una semana en el sentido de la insconsciencia de muchos compañeros sobre la situación clasificatoria: "Estoy de acuerdo con Tino. Hay jugadores, no solo en esta plantilla, sino en el fútbol en general, que no son conscientes de lo que es vivir un descenso porque por su juventud o los años que han pasado cómodos anteriormente no son conscientes de ello. Yo viví uno y te marca mucho. Te puede marcar como al Tino, que lo ha ganado todo y es veterano, como yo, que acabo contrato, o como futbolista joven.Comparto su opinión, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que un descenso marca mucho en la carrera deportiva y en nuestra mano está evitarlo".

Todo eso pasa por superar el siguiente escollo en el camino, un Albacete que está considerado rival de la misma Liga que los rojiblancos, si bien cuenta con peligros ofensivos como el ucraniano Zozulya, que ya mojó en la ida en el Carlos Belmonte: "No lo conocía mucho hasta el partido de ida y me sorprendió gratamente. Me pareció un muy buen delantero allí. Fue superior a mí y a la defensa, logrando marcar y hacer un gran partido. Tenemos que estar muy pendientes porque encima ahora están jugando con dos delanteros. Defienden bien y arriba tienen a gente como él".

Antes de finalizar su comparecencia aportó claridad acerca de su futuro: "No hay ninguna novedad. No es cierto que haya habido propuesta a día de hoy de renovación. Estamos en el mismo punto, no tengo propuesta ni de cantidades ni en cuanto a años. Estamos en un momento muy complicado como para hablar de renovaciones. En mi cabeza no está el tema, pero también digo que no ha habido ninguna propuesta ni a la baja ni a la alta, ni de años de contrato. Tanto el club hacia mí como a la inversa hay intención de seguir unidos, pero sin nada encima de la mesa".