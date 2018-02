"Me estoy sintiendo bien, con ganas de seguir mejorando"

La baja de Álvaro Ocaña la pasada semana y la decisión de Alberto GOnzález de colocar a Javi Hernández como central, le volvía a dar a Fermín Ruiz Palma ante la Balona una titularidad que ya había tenido anteriormente en cinco ocasiones en lo que va de curso. El lateral izquierdo granadino, de 20 años de edad, es el canterano celeste que más cuenta para el técnico malagueño, acumulando un total de 598 minutos en la presente campaña en la que ha participado en nueve encuentros del Grupo IV de Segunda B.

-El duelo ante la Balona se puso cuesta arriba con el 0-2, pero finalmente el CD El Ejido pudo empatar. ¿Qué sensación les dejó ese punto?

-Tal y como se dio el partido el empate lo tenemos que dar por bueno. Empezamos bien el choque, en busca del gol, pero no hubo suerte y encajamos dos. Afortunadamente nuestro premio llegó en los minutos finales y pudimos sumar un punto que nos dejó un buen sabor de boca.

-Novena participación con el primer equipo esta temporada y según pudo verse, en la que más sufrió sobre el terreno de juego...

-Sufrí mucho su juego por mi banda. Sabíamos del peligro de ellos, sobre todo su apuesta por dar balones a Gato y que corriese al espacio. Intentamos defenderlo de la mejor manera posible, pero era muy difícil. Sobre todo en el segundo gol se asociaron muy bien. En el primero, el centro casi que lo hice bueno yo porque le di al balón y cogió el efecto que pudo despistar a Javi y llegó al delantero. Fue mala suerte.

-También destacó, y mucho, la permisibilidad del colegiado con ciertas acciones del conjunto contrario...

-Nosotros nos dimos cuenta que el árbitro dejaba jugar, que muchas faltas no las pitaba. Sobre todo en el descanso lo hablamos, que teníamos que ir fuerte. Que si nos daban y nos caemos, teníamos que levantarnos, porque no iba a pitar falta.

-Que no se note la ausencia de Álvaro Ocaña es un papel muy difícil que le ha tocado ya en varios partidos. ¿Se está sintiendo cómodo?

-La verdad es que no es nada fácil. Ocaña es un gran jugador, pero yo me estoy sintiendo bien, aprendiendo, poco a poco ayudando al equipo y sobre todo con muchas ganas de seguir mejorando siempre.

-¿Cómo se está adaptando a una categoría como a la Segunda B?

-El partido ante la Balompédica Linense, de todos los que he jugado, es el que más pude sufrir, porque el jugador de mi banda era bastante rápido y me sentí un poco más incomodo, pero con el equipo en general estoy bien, llevo entrenando desde que llegué aquí con la primera plantilla y son un grupo increíble que me ha acogido perfectamente.