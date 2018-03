El vestuario recupera confianza

David Fernández, uno de los capitanes del CD El Ejido, analizaba esta semana en la radio de la entidad del Poniente las sensaciones que dejó el empate ante en casa del Extremadura (2-2) y como afronta el cuadro celeste el complicado duelo en Melilla mañana, además de mostrarse muy confiado en el destino del equipo en esta recta final de temporada en la que tiene "la esperanza de que lleguemos a final de temporada sin sufrir y que las cosas acaben bien".

El central almeriense recordaba que, frente a los extremeños el pasado domingo, "supimos jugar nuestro partido, lo hicimos bien, aunque tuvimos la mala suerte de encajar los dos goles muy rápido. A pesar de todo, salimos reforzados de allí, de un campo difícil donde logras un empate que incluso pudo ser una victoria".

El plus de confianza que ha dio la igualada en Almendralejo se ha notado a lo largo de toda la semana en un vestuario celeste que sigue adaptándose al nuevo esquema de González. "Tuvimos dos días de descanso (domingo y lunes), entrenamos a lo largo del resto de la semana y el martes al llegar analizamos los fallos que hubo ante el Extremadura, sobre todo los desajustes con el nuevo sistema con el que llevamos jugando poco tiempo, pero la verdad es que la moral está bastante alta para afrontar el partido de Melilla tras el empate en el Francisco de la Hera, sobre todo después de la racha que llevábamos", admite Fernández, que piensa que la apuesta del técnico malagueño por reforzar la defensa con tres centrales, "es bueno porque nos da más seguridad defensiva, más equilibrio, y si encima explotamos bien las cualidades que tenemos en ataque para crear tanto peligro... En Extremadura se vio que el equipo funciona bien con este modelo".

Sobre el próximo rival, el ejidense es consciente de que "ellos llegan crecidos de ganar por 0-2 en Huelva, pero nosotros también. La mentalidad que llevamos en la de traernos los tres puntos de Melilla. Aunque sabemos que es un campo muy difícil, vamos confiados de poder sacar algo allí. Es un equipo muy defensivo, que intenta romper el partido en una jugada a balón parado, pero nosotros tenemos nuestras armas y podemos sacar un buen resultado. Si puntuamos en el Francisco de la Hera, podemos hacerlo en cualquiera".

En relación al duro calendario que le queda por delante al CD El Ejido, en una competición muy igualada, afirma que, "no te puedes guiar por la clasificación, todos los equipos son complicados. Creo que nosotros tenemos la calidad suficiente para ganar a cualquiera. La liga está más igualada que ningún año. Estamos cerca del descenso pero encadenamos tres victorias y nos pondríamos rozando el play off". Por último, recordó que no se debe olvidar la consigna celeste, que "en cada partido hay que dar todo lo que podamos. Si este equipo no hace eso no hay posibilidad de ganar. El año pasado ya nos salvamos así. Hay que dar el 200%".