Clamor en Madrid por más agua

El Gobierno avisa de que un trasvase con sequía sería ilegal

El Ministerio de Agricultura respondió a los regantes de Almería, Murcia y Alicante que autorizar un trasvase excepcional de agua en la actual situación de sequía sería ir contra la Ley y el Reglamento, aunque les recuerda que se permite la cesión de derechos intercuencas y niega que se haya acometido ningún tasazo. Ante la manifestación de ayer, el Gobierno recordó que los manifestantes no han solicitado ninguna reunión y añaden que no hay ninguna petición realizada por los regantes que no se haya atendido hasta la fecha. En respuesta a la exigencia de un riego de socorro, el departamento de Tejerina ha dicho que autorizar en las circunstancias actuales un trasvase excepcional desde el Tajo al Segura supondría "ir contra la Ley y el Reglamento que rigen las normas de la explotación del acueducto Tajo Segura y recuerda que la sequía dura ya más de cuatro años. En cuanto a la solicitud para favorecer la cesión de derechos intercuencas, asegura que la Ley de Aguas contempla la cesión de derechos y recuerda que el Ministerio ha autorizado y seguirá autorizando todas aquellas cesiones de derechos intercuencas que sean conformes a derecho. En ese contexto, apunta que la Ley de Aguas establece para los contratos de cesión de derechos intercuencas, que el volumen susceptible de cesión sea el realmente por el cedente y no el que figura en el título concesional.