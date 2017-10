El PP pide a la Junta un Plan Específico de Apoyo a las Mujeres del Medio Rural

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha señalado en unas Jornadas sobre Participación y Presencia de las Mujeres en los Órganos Directivos Agrarios, organizadas por AMFAR (Asociación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural) que se han celebrado en Almería, que en una comunidad como Andalucía es “muy necesario” aprobar un Plan Específico de Apoyo a las Mujeres del Medio Rural de carácter trasversal y con la implicación de distintas Consejerías. Sólo de esta forma, explica Crespo, se podrá “impulsar de forma específica la promoción económica, social y cultural de las mujeres del ámbito rural, así como apoyar la permanencia de las mismas en el medio rural a través de contextos favorables a su desarrollo personal y profesional, y de la promoción de cambios sociales necesarios”.

La portavoz del PP-A en el Parlamento explica que actualmente en Andalucía solo existe un plan que no es integral ni trasversal sino específico y que no cuenta con dotación presupuestaria propia, el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Actividad Agroalimentaria y Pesquera.Por ello, el PP introdujo una enmienda a los Presupuestos de la Junta para 2017 en la que se pedía que se destinasen 70 millones a ese Plan. Sin embargo, no fue aceptada. Ahora el 2018 el PP presentará una nueva enmienda.

Pero esto no ha sido todo, ya que este año el PP también ha defendido mociones y Proposiciones No de Ley en el Parlamento para poner en marcha un Plan de Apoyo a las Mujeres del Medio Rural. Sólo de esta forma, continúa la parlamentaria popular “será más visible el trabajo de las mujeres rurales”.

Registro de titularidad compartida

Además, ha insistido en la necesidad de que cuanto antes se ponga en marcha el Registro de Titularidad Compartida, ya que actualmente “no hay en Andalucía, ni en Almería, ninguna mujer inscrita desde que se aprobara en 2015 la Ley de Titularidad Compartida”.

“No es justo que las mujeres que trabajan día a día en el campo se sacrifiquen toda una vida y sin embargo no tengan derechos, ni pensiones…. porque no tienen alta en la Seguridad Social. Por ello, desde el PP vamos a seguir demandando que el Registro de Titularidad Compartida sea una realidad cuanto antes”, ha afirmado.

En este sentido, explica que entre las medidas por las que apuesta el Partido Popular se encuentran “ayudas directas para facilitar la titularidad compartida y también para la integración de mujeres en cooperativas, además de campañas para luchar contra la barrera que supone la pervivencia de una mentalidad discriminatoria”.

Carmen Crespo insiste también en que es necesario simplificar los trámites burocráticos y regular ayudas directas dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Asimismo, favorecer la integración de mujeres en cooperativas y otras empresas de economía social mediante un específico programa de incentivos; así como acelerar la aprobación del Proyecto de Ley de Agricultura y ganadería de Andalucía que incorpore el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres a fin de de crear las condiciones propicias para conseguir que disminuyan las brechas de género existentes en el sector agroalimentario, y en general en las zonas rurales, y todo ello dentro del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Actividad Agroalimentaria y Pesquera.

En cuanto a este I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Actividad Agroalimentaria y Pesquera, la portavoz del PP-A en el Parlamento señala por último que la implementación de este Plan pasa, fundamentalmente, “por un cambio en la cultura de trabajo y organizativa de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural”.