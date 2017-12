Personal de Andalucía Emprende mejora su creatividad en un taller para reforzar los servicios que ofrece a usuarios

Con el fin de intensificar la función pública que ofrecen a sus usuarios los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADEs) de la Zona del Centro Regional en Almería, Andalucía Emprende, entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, ha impartido a su personal técnico el taller de creatividad 'Let's start now. Come on', en el que los participantes tuvieron la oportunidad de acceder a nuevas formas de potenciación del talento colectivo, maximizar sus niveles de comunicación interna y externa, desarrollar estrategias de capacitación creativas e innovadoras y reforzar la empatía.

Se trata de una iniciativa pionera dentro de Andalucía Emprende, que ha servido igualmente para realizar un reconocimiento interno de la labor desarrollada por los técnicos en sus diferentes facetas de especialistas en asesoramiento y tutorización empresarial, formación para empresas, coaching ejecutivo, creadores y dinamizadores de programas y proyectos y desarrolladores de estudios y análisis prospectivos, entre otras funciones. El taller se ha llevado a cabo en el CADE de Almería, en el Puerto.

Gran parte del contenido del taller se ha desarrollado mediante herramientas, técnicas y conceptos inspirados en disciplinas artísticas y teatrales experimentales, siendo la acción directa el eje de todos y cada uno de los hitos del programa.

Partiendo de la base de que la creatividad, la motivación y el liderazgo son los principales motores de impulso empresarial, así como de las propias líneas de actuación llevadas a cabo por cada una de las personas que ofrecen un servicio público tan avanzado para el tejido empresarial andaluz, se ha querido impulsar aún más la labor de equipo mediante la puesta en marcha de diferentes dinámicas grupales.