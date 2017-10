Premio internacional a una investigación sobre el uso eficiente del agua en Almería

No son pocos los expertos y científicos que consideran que las guerras del futuro no serán por el petróleo, sino por el agua. Sin ánimo de alarmar ni pecar de sensacionalismo, la importancia capital de esta materia prima está fuera de toda duda como elemento estratégico imprescindible para la vida y el desarrollo de cualquier civilización sobre la Tierra.

En Almería, con una agricultura intensiva que cuenta con una superficie de cultivo de 30.000 hectáreas y acumula un déficit hídrico histórico, agravado por la pertinaz sequía de los últimos años, la trascendencia del agua es aún mayor, teniendo en cuenta variables como la sobreexplotación del acuífero y el elevado precio del agua desalada, junto a la falta de alternativas razonables.

La formación de los agricultores y su alta proactividad a las TIC, claves para ahorrar agua

Ante esta tesitura, el estudio 'Identifying the factors that influence water-use efficiency in agriculture: case study in a Spanish semi-arid region' (identificación de los factores que influyen en la eficiencia del uso del agua en la agricultura: estudio de caso en una región semiárida española) elaborado por expertos de la UAL, enfocado al uso eficiente de los recursos hídricos en la provincia de Almería ha sido galardonado en un congreso internacional. La creciente preocupación por el uso de los recursos naturales y especialmente el agua en regiones donde constituye un factor esencial de desarrollo ha sido objeto de debate científico en la edición número 19 del International Conference on Water (Congreso Internacional del Agua), celebrado en Zurich (Suiza).

El trabajo de investigación de la UAL ha sido elaborado por Laura Piedra, Ángeles Godoy, Emilio Galdeano y Juan Carlos Pérez Mesa, y pone de relieve una serie de factores socioeconómicos de las explotaciones, esencialmente familiares de la horticultura de Almería, que junto a los avances tecnológicos, vienen influyendo en un uso cada vez más eficiente de este recurso tan preciado y básico para la agricultura.

Pese a que se desprende cierta heterogeneidad en los niveles de consumo y gasto por explotación, hay una serie de elementos esenciales, según constata la investigación, como son el grado de formación de los agricultores almerienses en técnicas agrícolas o la proactividad para adoptar nuevas innovaciones tecnológicas.

A ello hay que unir una creciente concienciación medioambiental y, especialmente, una elevada sensibilización respecto a la utilización de los recursos hídricos. Dichos factores lo han convertido en una zona agrícola eminentemente eficiente en el contexto español, lo que supone un referente internacional en cuanto a la huella hídrica, un elemento que está llamado a ser estratégico a la hora de elaborar los planes de compra por parte de las grandes compañías de la distribución internacional.

Nuevamente, el sector hortícola almeriense se ha mostrado como una referencia para desarrollar acciones que promuevan un mayor rendimiento a nivel de explotación y que traten de reducir el impacto medioambiental.

Los investigadores del estudio consideran que estos factores, sin embargo, no son tenidos muy en cuenta por las políticas regionales o nacionales a la hora de buscar soluciones factibles para mejorar la oferta de agua existente en esta agricultura y que, probablemente, con una inversión moderada podrían reducir los problemas existentes actualmente con el déficit hídrico, un reto aún pendiente de resolver a medio y largo plazo.