"La diversificación de los mercados garantiza mayor estabilidad a largo plazo"

Antonio Sánchez es de Macael. Lleva 24 años ligado a su empresa familiar Mármoles Camar y, tras pasar por todos los departamentos, asumía la gerencia en 1998. Una marca que ha sabido superar la crisis a través de la especialización y la transformación de productos. Fue el 15 de septiembre de 2015 cuando tomó posesión al frente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, después de ser elegido con el 100% de los votos. Entre sus motivaciones citaba entonces: "Debemos fomentar nuestra marca, buscar nuevos mercados, diferenciarnos bajo las premisas de calidad, servicio y diseño; seguir promocionando e impulsando acciones comerciales, lograr la Indicación Geográfica Protegida. Buscar apoyos para la modernización de nuestra maquinaria e instalaciones y ayudas para I+D en producto, texturas y formatos, minería. Debemos desarrollar un plan estratégico para el sector e incidir en la formación de empresarios y trabajadores".

-Es su segundo año al frente de AEMA. Cuando fue elegido se marcaron líneas específicas en comercialización e internacionalización, industria y canteras. ¿Qué se ha logrado o en qué se ha avanzado en cada una de esas áreas en este periodo?

Hoy, la Marca Macael es más conocida que ayer en el mundo, aunque hay que seguir manteniéndola"

-Como ya afirmé en su día, en mi toma de posesión, mostré mi gran interés por estas áreas. Es cierto que no son objetivos a corto plazo, de hecho, es una labor que llevamos haciendo en AEMA desde hace muchos años. En el apartado de internacionalización hemos dado grandes pasos. Creo que es la parte en la que, nuestra generación, tiene obligación de trabajar y desarrollar. Debemos sentirnos como pez en el agua cuando lo hacemos. De hecho, hemos sido capaces de poner en marcha muchas acciones comerciales en diferentes lugares del mapamundi. Hoy, la 'Marca Macael' es más conocida que ayer en el mundo, aunque todos sabemos, hay que seguir apostando por mantenerla, por acercarla cada vez más a todos aquellos que tengan la necesidad, para que la incluyan, para que forme parte de sus proyectos. Es, por tanto, una meta en continuo desarrollo.

-Qué balance hace de este año respecto a exportaciones, empleo y facturación.

-Qué duda cabe que nuestras empresas año a año están mejorando sus resultados, así las ventas de las firmas que integran AEMA sumaban en 2016 unos 671 millones de euros, un 5% más que el año anterior, mientras que la cifra de trabajadores también remontaba en un 5,4%. Las matemáticas no engañan y la cifra de ventas es cada vez mayor. Igualmente las exportaciones se consolidan por encima del 55% como gran dinamizador de ese gran logro. Logro que, además, podemos afirmar, está asegurando unos cimientos mucho más sólidos que los que se pudieron generar en años pasados, ligados al boom de la construcción en España, puesto que la diversificación de esos mercados garantiza mayor estabilidad a largo plazo. Creo que este dato es incluso más importante que la propia creación de nuevos puestos de trabajo, puesto que además son sólidos, duraderos en el tiempo y, eso, es una garantía de estabilidad y bienestar socioeconómico para nuestra comarca.

-Los principales destinos exteriores en estos años han sido Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Rusia, Italia, Emiratos y el continente asiático. ¿Podemos sumar alguno a la lista que se haya consolidado en este último ejercicio?

-Estos países representan los números grandes. A mí me gusta recordar que, si bien estos países representan un gran objetivo, también hay que señalar que existen empresas que han sido capaces de encontrar nichos de mercado en otros lugares, quizás países emergentes, quizás en países centroeuropeos, y que para la economía de esa empresa supone una importante fuente de ingresos.

-Las importaciones también van en aumento, sobre todo de Turquía como se desprende de los últimos informes del ICEX, que indican un saldo comercial negativo precisamente por este motivo. ¿Esto puede ser un indicador de que cada vez más el sector se está dedicando a la transformación más que a la extracción?

-Si nos referimos a balanza comercial, el saldo es positivo, si establecemos una comparación con las compras de materias primas y productos en piedra natural y lo comparamos con la venta de productos terminados. De hecho las ventas en 670 millones de euros de ningún modo son superados por las importaciones de materias primas y productos del sector. Ahora bien, sí que es cierto, por precisar, que la industria se ha convertido en un Centro Internacional de Transformación de la Piedra Natural, lo cual, no solo significa que vendemos a los mercados internacionales, sino que, lógicamente, cuando cualquiera de los prescriptores de alguno de esos mercados internacionales demanda cualquier material, tenga el origen que tenga, la Marca Macael se lo va a ofrecer, y, en ese caso, si comparamos la compra de materiales de origen no local o nacional, es muy posible que en función de los proyectos demandados en cada momento pueda ocurrir que el proyecto no se ejecute en un material local y pueda haber un mayor consumo de material importado para su procesado.

-¿Se ha recuperado el consumo nacional?

-Poco a poco se muestran síntomas de la mejoría. España es un país apreciado por muchas personas que lo eligen para instalarse como segunda vivienda y, en este sentido, sí que hay zonas, sobre todo donde se concentra el turismo, donde sí hay un mayor consumo.

-Este año presentaron en Nueva York la Marca Macael. Desde entonces de qué manera se ha notado su impacto.

-Cuando hablamos de acciones comerciales, en definitiva lo que hacemos no es solamente mostrar nuestros proyectos, nuestra capacidad, nuestro conocimiento, tecnología, etc., que lógicamente también, pero además, de una forma subliminar, lo que pretendemos es conseguir la confianza de los clientes potenciales, que nos vean como una marca fiable, segura, que cae bien, que detrás de una industria hay personas comprometidas. Cuando montamos este gran evento en el MET de Nueva York, sin ninguna duda, fuimos capaces de ofrecer todo eso. Pero, en este caso, por el prestigio del evento y por la importancia de los asistentes, esos valores se los trasmitimos a la mayoría de los directores de los mejores estudios de arquitectura y diseño, así como distribuidores de Nueva York. Esto, sin ninguna duda, es un gran paso para conseguir su confianza. Creo que es pronto para poder dar cifras concretas sobre su repercusión real. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de proyectos de importancia que se estén estudiando en este momento darán su fruto en los próximos años, pero sin duda, creo ha marcado un antes y un después para nuestra marca en Estados Unidos.

Ahora, lo importante, como decía al inicio, es seguir trabajando en afianzarnos y continuar desarrollando la promoción de nuestra Marca Macael.

-Este año AEMA conmemora su 40 aniversario, ¿por dónde pasa el futuro más inmediato de la asociación?

-Creo que sigue siendo muy necesaria la labor de AEMA. En todas las áreas comunes que nos afectan, como la formación, Infraestructuras, relaciones con la administración para tantos asuntos que nos preocupan y que son vitales, y, por supuesto, para la continuidad de los objetivos comenzados, hoy sigue teniendo mucho sentido esta asociación. Hay objetivos que no han cambiado, y otros que sí, también cambian las estrategias y los medios con los que se llevan a cabo. En AEMA estaremos atentos para adaptarnos y seguir apoyando al sector y con él, a que nuestra comarca sea cada vez mejor y más próspera.