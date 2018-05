150.000 trabajadores, afectados por la 'parálisis' en la negociación colectiva

Anuncian que van a seguir con las movilizaciones

Desde UGT y CCOO anunciaron que van a continuar con sus movilizaciones. "Esto va a ir subiendo de tono porque la crisis ya ha terminado, los beneficios empresariales superan el 6% en los últimos tres años y, sin embargo, esa mejora no está llegando a los trabajadores", señaló Antonio Valdivieso, secretario general de CCOO Almería, que recordó que las propuestas de la patronal "no llegan al límite de lo que es la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y no estamos dispuestos a que no se reparta la riqueza entre aquellos que también contribuyen con su trabajo y su esfuerzo a que sea una realidad".