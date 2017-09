Anabel Veloso participa en el rodaje del corto 'Nunca más' impulsado por CERES Almería

Ceres Almería ha iniciado junto con Mediterráneo Cinema el rodaje de un cortometraje titulado Nunca más que se enmarca en un proyecto provincial de la Diputación de Almería para frenar la violencia de género en el medio rural.

El corto, que se grabará en diferentes exteriores de la provincia, pretende concienciar a las mujeres de la necesidad de decir basta y pedir ayuda a tiempo antes de que el problema con la violencia machista llegue a un punto de no retorno.

"Este corto no está dirigido exclusivamente a mujeres; es un corto para todos los públicos -a partir de 16 años- y con el que pretendemos sensibilizar a la población y concienciar sobre esta lacra por la que cada año pierden la vida decenas de mujeres en España. Contamos con un estupendo equipo humano que se está involucrando al máximo en este proyecto que estamos desarrollando con mucha ilusión", indica Dori Luque, Presidenta de CERES Almería.

El rodaje se inició el domingo en Garrucha con la colaboración de la bailaora de flamenco Anabel Veloso y proseguirá esta semana con la intervención del triatleta paralímpico Jairo Ruiz que "están colaborando de forma altruista como el resto de personajes. Desde CERES no queremos pasar por alto nuestro agradecimiento a todas las personas que están participando de un forma u otra, así como a Jairo y Anabel que se han prestado a actuar aún teniendo unas agendas tan apretadas", asegura Luque quien no quiere desvelar muchos detalles del corto "para que sea sorpresa su presentación. Queremos incluir elementos que no se han utilizado en otros cortos de este tipo desarrollados en la provincia para llegar al mayor número posible de personas".