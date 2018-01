El CAF prioriza la fotografía andaluza con la producción propia para 2018

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) inicia a partir de este año una nueva etapa en la que pretende "mirar de lleno y de frente la fotografía andaluza como punto esencial de arranque" sin dejar atrás el trabajo desarrollado durante el último cuarto de siglo de este centro, que prevé abordar asuntos "más concretos y más comprometidos" con la sociedad desde una perspectiva artística y bajo una abundante producción propia.

"Voy a llevar un trabajo paulatino y vamos a intentar hacer que este centro vibre y genere actividad cultural con la fotografía", asegura en una entrevista a Europa Press el director del CAF, Rafael Doctor, quien desde el pasado mes de mayo comenzó a gestionar un espacio que el año pasado cumplió su 25 aniversario.

Doctor asegura que su trabajo va encaminado a hacer del centro fotográfico un lugar "muy distinto al que había anteriormente" con un trabajo propio que otorgue al CAF "su propia personalidad" y que le lleve a producir en torno al 80 por ciento de las muestras que se expongan. "Tenemos ya varias preparadas para este año", avanza el director, quien además ha comenzado a reorganizar la colección para editar un catálogo a finales de año.

El responsable del CAF muestra su interés en abordar a través de la fotografía y su "interrelación" con otras disciplinas artistas asuntos que "afectan a las personas de Almería y de Andalucía", tales como la sequía o las migraciones del Mediterráneo, sin dejar de lado otro tipo de experiencias como la promovida recientemente a través de un encuentro de fotógrafos andaluces.

"Eso no quiere decir que no vayamos a trabajar con fotógrafos internacionales de primera línea o del resto de España, pero la primera idea es trabajar y fomentar al máximo la fotografía en Andalucía", detalla Doctor, quien adelanta la inauguración en breve de una muestra del coleccionista e historiador andaluz Juan Antonio Fernández Rivero sobre la obra de Luis Masson, mientras que para el próximo verano y con la colaboración de la Universidad de Almería, se prevé una exposición de Bernard Plossu, quien "ha mirado de forma especial esta provincia, la más fotogénica que puede tener toda Europa por sus contrastes y su luz".

El director muestra su predilección por los temas sociales "como persona que busca la función del arte" frente a otro tipo de manifestación "más ensimismada y que no tiene esa pretensión de cambiar el mundo". Cercano a corrientes vitales vinculadas a la igualdad y definido como animalista, vegano y feminista, Doctor afirma que el arte debe ir por delante que las propias instituciones para producir cambios en ellas. "Tengo fe en el arte, pero no mucha fe en el mundo del arte con las instituciones, aunque trabaje dentro de ellas", dice.

Para el director, "todas las personas tenemos que trabajar el yo creativo e intentar cambiar el mundo a mejor", por lo que prefiere poner de espaldas a la categoría de artistas a quienes no cuentan con valores. "Hay personas que decoran el mundo y otras que saben que el mundo no está bien y utilizan la creación para cambiarlo", señala antes de añadir que "mientras se generan guerras por conflictos e intereses económicos, si el arte mira para otro lado, el arte deja de tener lo que a mí más me interesa".

El responsable del CAF enmarca en el "cuarto gran capítulo de la fotografía" la aparición y uso de las redes sociales, si bien cree que aún es demasiado pronto para valorar el impacto que produce en el arte contemporáneo herramientas como Instagram, dedicada a captar y compartir imágenes que pueden ser editadas.

"Instagram tiene algo maravilloso y es muy positivo, porque hay un campo que está naciendo y que va a seguir creciendo", valora Doctor, quien incide en que a nivel técnico, la red facilita a los usuarios nuevas posibilidades aunque, estas bondades se contraponen al "consumo voraz y no reflexivo" que se hace de la fotografía digital.