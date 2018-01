Dreambeach inicia 2018 con nuevos grupos en su cartel de este año

Dreambeach acaba de estrenar el año 2018 anunciando por sorpresa una gran incorporación para el cartel de su sexta edición. El dúo sueco Axwell^Ingrosso, una leyenda de la música de baile que ha marcado tendencia en el sonido Progressive House durante los últimos años, estará en el escenario principal del macroevento electrónico.

Con este inesperado fichaje, el festival almeriense refuerza su apuesta por la calidad en el género Big Room o Mainstream. Anteriormente, ya se había confirmado la participación de otras grandes estrellas de este estilo. El deejay holandés Hardwell, el estadounidense KSHMR, el británico-noruego Alan Walker, el portugués Kura y los también neerlandeses Sunnery James y Ryan Marciano también forman parte del imponente cartel de 2018.

Axwell^Ingrosso son dos de los tres ex integrantes de Swedish House Mafia, un trío que marcó una época en la historia reciente de la música de baile. El éxito global de la formación contribuyó decisivamente a que el dance se convirtiera en un estilo de masas y haya copado las listas de éxitos de las radios comerciales durante la última década. Tras su separación, en 2013, Axwell y Sebastian Ingrosso decidieron permanecer unidos y juntos han prolongado el legado de la formación. Tienen una legión de fans que los idolatran en todo el mundo y que periódicamente dan alas a supuestos indicios de un regreso del trío original, nunca confirmado por sus protagonistas. Además de la imponente apuesta por la electrónica Big Room o Mainstream de primer nivel, Dreambeach es cada verano el punto de encuentro en España de los amantes de una amplia variedad de estilos. Los aficionados a la música Techno ya saben desde hace semanas que el cartel provisional de este género en Dreambeach incluye a Tale of Us, Jamie Jones, Maceo Plex, entre otros.