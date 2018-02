La Marcha Senderista 'La Desbandá' llega a Almería tras 11 días de carretera

La delegada del Gobierno de la Junta, Gracia Fernández, participó ayer junto al delegado de Cultura, Alfredo Valdivia en los actos que cerraban el programa de conmemoración del 81 aniversario de 'La Desbandá', un homenaje a las miles de personas que en febrero de 1937, durante la Guerra Civil, huían de Málaga por la carretera en dirección a Almería y fueron masacradas por el ejército de Franco, aliado con los fascistas italianos y los nazis alemanes.

Los participantes en la II Marcha Senderista 'La Desbandá' llegaron a las doce de la mañana a la rotonda de Pescadería. Llegaban desde Roquetas de Mar hasta Almería en la última etapa de esta Ruta que arrancó el día 7 de este mes en Málaga. Luego a las 13:30 horas, la delegada del Gobierno participó en la ofrenda floral a las víctimas del campo de concentración nazi Mauthausen-Guse en el monumento dedicado a ellas en el Parque de las Almadrabillas.

Gracia Fernández subrayó que "un año más tenemos que agradecer la labor que han hecho las Asociaciones de la Memoria Democrática por el esfuerzo que hacen para sacar del olvido y mantener en la memoria toda esta masacre que tuvo lugar en 1937. "La Junta de Andalucía está elaborando un primer plan de Memoria Democrática 2018-2020 y además están desarrollando toda la Ley de Memoria Democrática. Es necesario que esto nunca se olvide a través de la educación y otros medios. Este hecho hay que recordarlo para evitar que se repita", dijo.

Por otra parte, el diputado autonómico de Podemos Andalucía Jesús de Manuel abogó porque la Ley andaluza de Memoria Democrática "desarrolle su vertiente educativa en toda su amplitud".

Así lo subrayó el parlamentario en declaraciones a los medios junto a la también diputada de Podemos Andalucía Lucía Ayala, tras un acto homenaje a las víctimas de La Desbandá en el monumento de Mauthausen-Guse, en Almería.

El diputado defendió la "necesidad" de que la "tragedia" de La Desbandá "sea conocida mucho más de lo que lo es actualmente, porque queda mucho por hacer para que se hagan verdad los principios de verdad, justicia y reparación" de la citada ley andaluza, según ha opinado.

Lucía Ayala se refirió a La Desbandá como "aquel episodio tan sangriento de la Guerra Civil que el régimen franquista se ocupó de que fuera bastante desconocido", y en el que "fueron asesinados miles de andaluces en la carretera que une Málaga y Almería cuando huían de la ocupación franquista y venían a buscar refugio".

El diputado Jesús de Manuel agregó que aquella "masacre" tuvo "responsables directos", siendo el "máximo" de todos ellos el general Queipo de Llano, un "criminal de guerra" que, según criticó, aún sigue enterrado en la basílica de la Macarena de Sevilla y "protegido por la Iglesia Católica".

En esa línea, afirmó que un "criminal" así "no tendría en otro país europeo la consideración que aún tiene en España después de 40 años de democracia", y se mostró contrario a que "un país democrático tenga nombres de calles con nombres de criminales de guerra y de fascistas".

Tras apuntar que la Transición a la democracia "echó una losa de silencio sobre los crímenes del franquismo", el diputado de la formación morada manifestó que "ya ha llegado el momento de que se empiece a hablar de esto, de que los niños en las escuelas conozcan la historia".

También incidió en que "es muy importante que la Ley de Memoria desarrolle su vertiente educativa en toda su amplitud para que estas cosas no sigan pasando, porque un pueblo que no reconoce su pasado y no le hace justicia no es un pueblo decente", según advirtió Jesús de Manuel.

Por su parte, Lucía Ayala agregó que "es fundamental entender que hace tan solo 80 años los refugiados eran personas como nosotros, andaluces que huían de la barbarie, la guerra y la muerte", los "mismos motivos" por los que, en la actualidad, "muchas personas están huyendo de sus países y nos están pidiendo auxilio", según dijo.

La coordinadora provincial de Izquierda Unida, María Jesús Amate subrayaba ayer que "hemos presentado una Proposición no de Ley en el Parlamento Andaluz donde pedimos que la carretera de Málaga-Almería sea declarada Lugar de la Memoria y pedimos que se haga un lugar que albergue todas las fotografías de Norman Bethune".