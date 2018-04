The Dry Mouths presenta hoy 'When the Water Smells of Sweat' en MadChester

The Dry Mouths presentan su nuevo disco con un megashow preparado especialmente para la ocasión, en el que interpretarán el álbum al completo y además 10 temas aun inéditos, los cuales formarán parte de sus discos venideros. La banda ofrece esta noche a las 23 horas un concierto en la sala MadChester.

When The Water Smells Of Sweat es el quinto disco del grupo almeriense y se publicó el 15 de Marzo en formato Vinilo 12", Compact Disc y Digital (Spotify, Itunes, Bandcamp, Youtube).

La música de la banda es una mezcla entre el rock de los 90 y la experimentación

El álbum ha sido grabado y mezclado por Christ O. Rodrigues, Andy Reyes y Josh Morales en Desert City Studio en 2017 y Masterizado por Mario G. Alberni en Kadifornia Mastering.

Las Ilustraciones del espectacular y psicodélico Artwork de su nuevo disco, corren a cargo de Iván Carreño, quien ya se encargó hace unos años de diseñar el Arte de And Show Us. Nada menos que siete sellos independientes aúnan fuerzas para publicar este disco en formato Vinilo de 12" mediante co-edición en una cuidada Edición Limitada.

Las entradas del concierto pueden adquirirse directamente en taquilla hoy a partir de las 23 horas. El Show dará comienzo a las 23:30 horas.

The Dry Mouths es un grupo de Rock Alternativo de Almería. Su música es una mezcla equilibrada entre el rock de los 90, el stoner y la experimentación, dejándose notar en la primera escucha influencias de grupos como Nirvana, Tool, Mogwai, Explosions In The Sky, Black Sabbath o Pink Floyd.

The Dry Mouths nace en 2006 y hasta el momento han grabado varios discos de estudio como Lost Bow Case Eckard en 2010 y Moons True Delay Lenght Wah Foo Era en 2012, And Show Us en 2013, 2 Months en 2015 y ahora When The Water Smells of Sweat hace un mes. Sin duda, The Dry Mouths se ha convertido en un grupo de referencia en Almería, con un directo impactante. Sus seguidores tienen esta noche una cita en la sala MadChester para disfrutar del nuevo disco y comprobar la madurez del grupo que cumple ya 12 años sobre los escenarios. Sin duda, una noche inolvidable para los amantes de la buena música.