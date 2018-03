Los Punsetes, Ángel Stanich, Cooper y Perro actuarán en el Pulpop en julio

El salón de plenos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar acogió ayer la presentación de la programación completa del Pulpop Festival 2018. Intervinieron el Concejal de Juventud de Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Francisco Martínez Ruiz y José Luis Pérez Blanco, Técnico de Juventud del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Director del Pulpop Festival.

La Plaza de Toros de Roquetas de Mar acogerá los día 6 y 7 de julio, un total de nueve actuaciones en directo más la final del concurso de grupos emergentes prevista para el viernes 6 de Julio.

Este año como novedad habrá una zona de restauración en la Plaza de Toros

Así, Los Punsetes, Apartamentos Acapulco, Ángel Stanich, Cooper, The Pains Of Being Pure At Heart, Perro, Loudly y Jj Sprondel (Ganadores del concurso de bandas del Pulpop Festival 2017), serán los principales reclamos de una jornada cargada de música y emociones, que, por su carácter gratuito, reúne a personas de distintos lugares de España.

Francisco Martínez, concejal de Juventud hizo hincapié en el impacto económico que genera el Pulpop durante su celebración en el municipio ya que son cerca de 8.000 personas las que asisten cada edición. Entre las novedades, Martínez destacó que este año en la plaza de Toros se instalara una zona de restauración y ademas el mercadillo ira dentro y fuera de la plaza de Toros.

El Pulpop Festival es uno de los festivales indies más veteranos del Sur de Andalucía, caracterizado por el apoyo a bandas locales de la provincia y por programar un cartel de lujo con las formaciones más determinantes del momento.

Sumando igualmente nuevos valores con la celebración del concurso de bandas, siendo esta la tercera convocatoria, donde los finalistas tendrán la posibilidad de actuar junto con las bandas del momento. Sin duda, este año se cuenta con un cartel de auténtico lujo.