La Revolución Rusa centra la trama de la última novela de Hernández Guarch

El escritor Gonzalo Hernández Guarch presenta esta noche a las 19:30 horas en el salón noble de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía su última novela titulada Corresponsal en Rusia. El autor estará acompañado por el delegado de Cultura, Alfredo Valdivia y por el escritor Fausto Romero.

"Es una novela sobre la Revolución rusa, justo en el centenario de la Revolución. El momento álgido de la Revolución fue en octubre de 1917. Explico con claridad y cierta pedagogía qué es lo que ocurrió y cómo se fueron desarrollando los acontecimientos y cómo llegó a desarrollarse esa revolución, que cambió el mundo", dice G.H. Guarch.

"El libro estoy seguro que atrapará al lector porque tiene una trama muy interesante. Un chaval joven que trabaja en un periódico norteamericano y que como es hijo de rusos, pues habla ruso, es elegido entre un grupo de periodistas para viajar a San Petersburgo en 1910 porque se van a escribir una serie de artículos sobre los movimientos artísticos de vanguardia. El va con afán cultura, y sin darse cuenta se encuentra sumergido en el ámbito donde se está gestando la revolución. A partir de ahí le van sucediendo una serie de acontecimientos que marcan la historia de la revolución", subraya el autor.

"El lector creo que se sentirá atraído por la propia trama del libro que explica detalladamente el calendario de los acontecimientos revolucionarios", explica Hernández Guarch, el cual mantiene que "la obra con más de 700 páginas es muy importante, interesante y nadie lo va a dejar a mitad de leer".

Corresponsal en Rusialo escribió Gonzalo Hernández Guarch hace cuatro años después de su último viaje a Rusia. "Estuve allí presentando la trilogía armenia después de invitarme a hacerlo ya que los libros lo editó una editorial rusa, y viajé a San Petersburgo, ciudad que conocía desde hacia tiempo. El personaje de León Trotski me tenía subyugado, porque no sólo fue un político muy controvertido, sino que fue un gran historiador y un hombre de la cultura. Leí muchas cosas escritas por él y quedé fascinado la verdad. Luego leí a otros autores rusos y me di cuenta que Rusia ha sido, es y será fundamental tanto a nivel político, económico y cultural en el mundo".

La escritora Rosa Regás sostiene con respecto a la obra de Hernández Guarch que "es una novela de un atractivo histórico poco común que, de la mano de Paul Alexander, un joven periodista norteamericano, nos descubre el ambiente social y cultural donde germinó y estalló la revolución, y cómo se desarrolló ante sus ojos atentos y su privilegiada presencia a la que el azar, o quizá el destino, había situado en una primera línea, a la que la portentosa y sugerente escritura de G. H. Guarch nos convoca para seguir y vivir el complejo entramado de vocación, fe, terror y aceptación del destino con que el pueblo ruso vivió uno de los episodios más extraordinarios de nuestra Historia, que cambió el mundo y la forma de gobernarlo, dominarlo o defenderlo".

"Una extraordinaria narración que como las magníficas e inolvidables novelas de Vasili Grossman, Vasili Aksionov, Varlam Shalámov o Mijail Bulgákov añaden a la Historia de la Revolución rusa un grado más de profundo conocimiento, una mirada original que el lector no tardará en hacer suya", apunta Regás. Por su parte, Juan Eslava Galán afirma que "es una novela de lectura arrebatadora de la primera a la última página".

La obra que tiene más de 700 páginas podría contar en un futuro con una segunda parte. "Las historias no puedo dejarlas a medias cuando escribo, y aunque este volumen cuenta con muchas páginas, ya estoy preparando otra segunda parte, porque es un libro que engancha desde la primera página", comenta el escritor afincado en Almería.