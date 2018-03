La Universidad homenajea a Carlos Pérez Siquier con la edición de 'Guiños'

Una selección antológica de Pérez Siquier planteada desde la Universidad de Almería debía tener el tinte de reconocimiento, tal y como se ha planteado y hecho realidad, tras varios meses de trabajo, con la edición de Guiños. Presentada por Carmelo Rodríguez como "un libro magnífico, literario, poético y divertido, que da gusto tener entre las manos", se trata de una recopilación de 75 imágenes captadas por este referente de la historia de la fotografía en ámbito internacional, "interpretadas por 75 firmas de fotógrafos, pintores, novelistas, poetas y universitarios, todos releyendo o transformando imágenes originales, entre ellos los escritores Juan Goytisolo o Caballero Bonald".

El rector quiere que "sirva como homenaje también a toda una generación de fotógrafos almerienses y a las posibilidades plásticas de nuestro paisaje humano y físico".

Antonio Lafarque ha sido el editor y el encargado de solicitar los textos a los autores

Rodríguez Torreblanca adelantó que se trata de un inicio, puesto que "con motivo del 25 Aniversario se han proyectado distintos libros conmemorativos, y este es el primero; qué mejor manera de empezar con Carlos Pérez Siquier, uno de los más internacionales de los artistas de esta ciudad y de este paisaje, que es además de historia viva de la fotografía en España, un maestro de la mirada, del encuadre y del color".

El rector repasó la obra, "dominada por el azul del cielo y del mar Mediterráneo, presente en el lomo del libro y en la imagen de nuestra Universidad", y puso al autor como referente de la institución. "De él podemos aprender a aprender, y en ese sentido es un modelo para nosotros, una universidad joven que no quiere dejar de aprender y mejorarse".

Agradecido, el gran protagonista, presente en el acto, fue muy expresivo al afirmar que el libro le ha parecido "una joya". El motivo principal es la captación de la propia esencia del autor. "Refleja muy bien mi forma de ser y de estar en el mundo de la fotografía, y hace hincapié en este azul de Almería, que ha sido muy bien reflejado en la portada".

Quiso dejar claro que el resultado final que se ha logrado es perfecto y que sigue en activo en el plano de la creación. "Al final ha quedado lo que a mí me habría gustado y lo que me gusta tener para el futuro; la colaboración de las personas desde el punto de vista visual como literario son de primera categoría y eso me va a impulsar todavía más a hacer el próximo, porque lo que a mí me agrada realmente es hacer fotos y sigo haciendo fotos".

Carlos Pérez Siquier agradeció a la UAL "esta colección, que es de una categoría excepcional".

Se trata de la llamada Cámara Lúcida, explicada por el director de la Editorial Universidad de Almería, Miguel Gallego, que remarcó el gran trabajo realizado por todo su equipo en un proyecto muy ambicioso. "No sé si la editorial tendrá un libro de esta categoría o con esta ambición, pero para nosotros es el libro más importante que hemos editado en este periodo".

Precisó que "el segundo estará dedicado al campus con fotografías de Juan Guerrero Linares sobre la vida en el mismo durante estos 25 años, y habrá una edición especial de 'Campos de Níjar' de Juan Goytisolo con imágenes inéditas de su paso por las tierras de Almería donadas por Pepe Guirao y que está confirmado que irán acompañadas por palabras de Milan Kundera". Se ha fijado la salida a la luz de ambos antes del mes de junio.

El editor de Guiños ha sido Antonio Lafarque, quien desveló que la idea salió de una reunión "muy informal con Miguel Gallego", que se adelantó a su deseo de proponer un libro de fotografía. "Llegué tarde con la propuesta pero sabía que iba a salir adelante este homenaje a Carlos Pérez Siquier que nunca se había hecho, no había salido nada en formato libro". Pese a la complicación de coordinar a los 75 autores, "y alguno más que se ha quedado fuera", siempre Lafarque ha sentido "el apoyo de la Universidad de Almería". El editor resalta que "todos los autores son suficientemente representativos de los estratos culturales españoles y forman una especie de caleidoscopio cultural que rinden tributo y admiración al fotógrafo más importante de la historia de España, ya que la fotografía española empieza a ser fotografía desde que Carlos Pérez Siquier subió a La Chanca por vez primera en 1956".