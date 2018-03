El espectáculo 'Music Has No Limits' llega hoy al Auditorio de Roquetas

Music Has No Limits, el show que ha roto los esquemas del mundo de la música con una espectacular fusión de todos los géneros y épocas, llega a Roquetas de Mar. Music Has No Limits desembarcará en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar hoy domingo 18 de marzo.

El show ha creado un nuevo lenguaje fusionando todos los géneros musicales (clásico, pop, rock, jazz, góspel, ópera, house) a través de grandes canciones de todas las épocas, con una escenografía espectacular. Tras triunfar en Estados Unidos o Italia, Music Has No Limits se ha convertido en uno de los espectáculos revelación de 2018, con las entradas agotadas en todas sus actuaciones durante su primera gira española. El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar será testigo de una auténtica revolución que ha roto los esquemas del mundo de la música en los últimos meses. Así, el espectáculo 'Music Has No Limits desembarcará' en Roquetas de Mar hoy domingo 18 de marzo a las 21:30 horas. Las entradas ya están a la venta a través de su web, www.musichasnolimits, a partir de 22 euros.

Music Has No Limitsha llenado por completo escenarios míticos como el Lincoln Center de Nueva York o el Teatro Real de Madrid. El show ha pasado por el Palazzo Pisani Moretta de Venecia (donde se celebra el baile de máscaras más exclusivo del Carnaval); también se ha representado ante 200.000 personas en el Bayfront Park de Miami, en el estadio Santiago Bernabéu, en Milán.

Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla son solo algunas de las más de 30 ciudades que han albergado el espectáculo con las entradas agotadas durante su primera gira española. Diseñado en torno al concepto "la playlist de tu vida", el show de Music Has No Limits recorre grandes canciones de la historia de la música.

La compañía adapta temas que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una ambiciosa escenografía creada para competir en Las Vegas, Broadway o el West End londinense.

PlayStation VR patrocina el Spain Tour de este espectáculo. Music Has No Limits se une de esta forma al gigante de los videojuegos que también ha roto todas las fronteras en el campo de la realidad virtual. PlayStation VR ha creado nuevos mundos, convirtiendo a los usuarios en protagonistas de un universo de diversión y abriendo una nueva dimensión del sonido. Un espectáculo único.