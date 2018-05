"Nunca me he sentido protagonista de nada"

"Yo sé que me queda poco tiempo, pero me voy sin ningún resentimiento, sin ningún deseo de rectificar nada", afirmó ayer el escritor Manuel Alcántara, consciente de que le queda un breve plazo de vida debido a su avanzada edad. La Fundación Unicaja ha reeditado su poemario Este verano en Málaga, que se presentó ayer en un acto en que acompañaron al autor el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, y el de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza. El articulista resaltó que los verdaderos protagonistas son las personas que le siguen: "El tiempo es distancia, pero también es sentimiento. No se mide por el paso de los días, sino por el impacto que dejan en nuestras vidas".

La Fundación Unicaja ha reeditado Este verano en Málaga dado que cada vez era más difícil encontrar ejemplares del poemario, que en 1984 se hizo con el premio IbnZayun y la impresión posterior del Instituto Hispanoárabe. Catorce años más tarde el libro volvería a ser publicado por Unión Editorial. Por lo tanto, la de la Fundación Unicaja es la tercera y última edición del título. El libro es un ejemplo "de cómo unas vivencias verdaderas, a merced de la poesía, se convierten en una transmisión universal, en la que cualquiera puede participar de esos sentimientos", explicó Braulio Medel. "Es de obligada lectura para quién ame la poesía o Málaga, y de necesidad vital para el que ame las dos", señaló. Por su parte, Pedraza destacó que el poemario habla "de colores, de sabores, del Mediterráneo", lo que muestra la unión de Alcántara con el mar.

Nacido en Málaga en 1928, Manuel Alcántara es autor de una amplia y reconocida obra periodísica, con más de 16.000 columnas publicadas y premios tan importantes como el González Ruano, el Mariano de Pavia o el Premio Unicaja de Artículos Periodísticos.

Con la publicación de su poemario, Unicaja continúa con su compromiso con la cultura. La Fundación organiza el Premio de Poesía Manuel Alcántara y colabora con charlas en colegios e institutos en las que solía participar el articulista, precisó su presidente.