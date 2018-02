Albanchez pasa de llana a aguda

La presidenta de la Corporación municipal, número 2 de la Agrupación Independiente por Albanchez (ALpAL), resta notoriedad a la supuesta polémica. A su juicio, la controversia no se ha dado porque la denominación ahora corregida "nunca la hemos utilizado en el pueblo". La sustitución del nombre anterior, así las cosas, no implicará que el Ayuntamiento se vea obligado a subsanar el membrete de sus documentos oficiales.

Necesita la mayoría absoluta del Pleno

El cambio de denominación de un municipio en Andalucía está regulado por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Según su artículo 107, la denominación propuesta "no puede ser idéntica a otra existente en el territorio nacional. Ha de ser en castellano, siendo de especial consideración la toponimia histórica del lugar y compatible con los principios y valores constitucionales y no implicar lesión a los derechos fundamentales. Y no pueden usar nombres que no hayan sido debidamente autorizados". El procedimiento requiere el acuerdo plenario por mayoría absoluta de la Corporación; información pública por plazo de 30 días; informe del Consejo Andaluz de Concertación Local y aprobación por resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.