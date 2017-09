'Blindaje' a Taberno con un muro

La Diputación ha impulsado la accesibilidad en la travesía de la carretera AL-7101 en Taberno. El diputado de Fomento, Óscar Liria, ha visitado el municipio, acompañado del alcalde, Antonio Martos, para conocer 'in situ' el resultado de unas obras que no sólo van a mejorar la seguridad en el tráfico rodado, sino también en el de peatones. En concreto, la actuación, que se ha financiado con cargo al Plan Viario, ha consistido en el refuerzo de un muro de fábrica de tres metros de altura y 28 de longitud que sostiene la plataforma. Los daños en el muro provocaron un hundimiento y grietas en la calzada y de no haber actuado hubiera sido obligado el corte de esta vía que tiene una alta densidad de tráfico de los vecinos y conductores que circulan por esta carretera. Los técnicos han decidido ejecutar la construcción del muro sobre el actual para evitar que siga avanzando el vuelco.