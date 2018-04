El CADE organiza unas jornadas sobre iniciativas comerciales en comarcas rurales

Andalucía Emprende, entidad adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento, desarrollará en Albox unas jornadas denominadas Sostenibilidad de iniciativas comerciales en comarcas rurales, cuya primera acción formativa tendrá lugar este jueves 19 de abril, en sesiones de mañana y tarde, con la celebración de un taller sobre 'Escaparatismo y visual merchandising', impartido por Laura Lázaro Lázaro, titulada superior en Diseño de Interiores.

El segundo evento enmarcado en estas jornadas se desarrollará el 26 de abril, de 9:30 a 13:30 horas, y consistirá en una serie de ponencias y una mesa redonda en la que participarán representantes de Alpujarax, una tienda on-line de la Alpujarra, asociaciones de empresarios comarcales y los ponentes.

Las ponencias correrán a cargo de Alonso Jiménez Godoy y Juana Jiménez Corraliza, de la Inspección de Comercio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que explicarán el Plan de Inspección Comercial de Andalucía 2018; Amparo Cantalicio Torres, profesional del marketing y la comunicación on line y directora de Marketing en el Grupo Strugal y Galisort, hablará de Marketing Off y On; y Paloma Migoya Gutiérrez, profesora de Escaparatismo y Diseño de Interiores en la Escuela de Arte de Almería, disertará sobre las distintas tendencias en escaparatismo, interiorismo comercial y diseño de tiendas.

Ambas acciones se desarrollarán en el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de Albox, calle Monterroel, 40. Las personas interesadas en ampliar información e inscribirse pueden hacerlo dirigiéndose al CADE de Albox.