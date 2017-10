Curso para mejorar la reputación en internet para empresarios

El municipio de Almócita ha acogido el curso sobre "Posicionamiento web, redes sociales y reputación en internet", que la Diputación Provincial, y a través del Área de Desarrollo Económico y Empleo, desarrollan dentro del Plan de Dinamización Empresarial en la Alpujarra almeriense.

Este curso del 'Impulsa Alpujarra' busca que los empresarios que participan en el atiendan su imagen en internet. "Si no estás en internet no existes", afirmación de los años 90 que toma en la actualidad un giro importante y es que no solo hay que estar en la red de redes, sino que hay que cuidar y tratar los contenidos que se ofrecen de manera adecuada porque es la principal imagen de la empresa.

El 'Impulsa Alpujarra' es un programa dirigido a las empresas y empresarios y empresarias, con la intención de formarlos y facilitarles las claves de algunas áreas de las empresas que, como suele ocurrir por la plena dedicación y enfoque dirigidos exclusivamente a la obtención de resultados, en ocasiones impide planificar y ver las cosas con la perspectiva necesaria.

El curso ha ahondado en la importancia de estar en internet para vender, la búsqueda del posicionamiento web para aparecer en internet, las redes sociales para comunicar y la búsqueda de la reputación online para destacar. Además se han ofrecido pautas sobre cómo debe ser una buena página web, el ecommerce -comercio a través de internet-, y el marketing de contenidos en blogs, redes sociales, Youtube o foros.