PFEA con nombre de mujer

Casquet también destacó durante su intervención que este pasado año se ha alcanzado el mayor grado de ejecución de la historia del PFEA, un 99,84%. "Es muy complicado llegar al 100% porque si sobran en un pueblo 40 euros no podemos generar un jornal por lo que solo se han devuelto 13.000 euros", ha explicado.

En este sentido, Casquet precisó que por ejemplo en el caso de Lúcar "al no ejecutar obras a través del PFEA en esta pasada edición perdió 24.000 euros que le pertenecían para materiares de construcción" dejando entrever que el beneficio por delegar en la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía estos trabajos es mucho más beneficioso.

El delegado de Empleo asiste al balance sin ser invitado

El director del SEPE, Gregorio Rodríguez explicó ayer que las notables cifras del PFEA son fruto de la "gran coordinación entre administraciones y una relación cordial y satisfactoria" entre ellas. Unas palabras que sonaron muy forzadas si se tiene en cuenta que para la presentación de la memoria del PFEA no se invitó al delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, Miguel Ángel Tortosa, que en cambio si quiso asistir a la rueda de prensa y se sentó junto a los periodistas para escuchar la presentación e incluso no dudó en tomar apuntes de lo explicado. "No nos han invitado. Nos hemos enterado por la prensa", apuntan a este periódico responsables de comunicación de la Junta que mostraban su malestar por este desprecio y más si se tiene en cuenta que "la Junta destina a este plan 2,69 millones", añaden.