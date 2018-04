El PSOE acusa a Amat de "vender humo" con el plan de caminos rurales

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha acusado al equipo de Gobierno del PP, que dirige Gabriel Amat, de "vender humo" en el anunciado plan de caminos rurales ya que, como ha puntualizado el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, "no existe una partida para ello en 2018 y, de habilitarla, no se verán obras ni en 2018 ni en 2019", dado que en el cuarto mes de ese año concluye la actual legislatura. Amat, en este sentido y según Lorenzo, se mantiene fiel al estilo de Rajoy: "Pone dinero en los presupuestos, lo anuncia y luego, realmente, en su legislatura no invierte ni un euro de lo presupuestado", ha criticado.

"Si realmente Amat tiene intención gastar ese dinero en caminos rurales, que habilite el Presupuesto de 2018 cuanto antes y, sobre todo, que entregue el dinero directamente a los municipios", ha apostado. Juan Antonio Lorenzo ha destacado que los ayuntamientos "están demostrando que son mucho más ágiles que la Diputación a la hora de ejecutar una obra" y, todo, ha dicho, se debe a la "falta de personal que existe en el área de Fomento y a la ausencia de una organización política por parte de su titular y del equipo del PP" con la que nada tienen que ver los funcionarios del área. "Lo estamos viendo, por ejemplo, con los Planes provinciales donde hay municipios con obras hechas y otros que aún esperan el proyecto desde hace dos años" o, en el caso de los planes de Galasa "donde no se ha visto ni una obra en 14 meses en los que lleva en vigor dicho plan", ha recordado.

El hecho de que el equipo de Gobierno de la Diputación Provincial rechazara hace menos de dos meses un plan de la Junta para caminos rurales dotado de 8 millones de euros en el que los municipios más pequeños tendrían que aportar sólo el 40% de la inversión total y que, ahora, el PP saque su propio plan que, precisamente, perjudica a los municipios menos poblados se ve, por parte del PSOE, como una "maniobra tonta y burda". "Amat no quiso ir de mano de la Junta y ahora saca este dinero como si fuera suyo, cuando es de todos los pueblos, para ir en un programa en solitario", ha descrito Lorenzo. Esta situación sitúa a la de Almería como la única Diputación que ha dado la espalda al dinero proveniente del Gobierno andaluz para beneficio de todos los municipios. "Amat ha dejado escapar ocho millones que ahora irán a otra provincia, porque ese dinero hay que gastarlo", ha afeado el portavoz socialista.

El PSOE de la Diputación Provincial tiene previsto interpelar en el próximo pleno al PP sobre los parámetros que han seguido para la adjudicación de la inversión en caminos rurales. "El reparto sale ya cocinado y se inventan unos parámetros que maniquean para su beneficio", ha asegurado Lorenzo. De hecho, ha añadido, "sólo trece municipios se llevan la mitad del presupuesto previsto" mientras que los más pequeños "tienen una subvención mínima". "Cuarenta municipios no podrán hacer ni un kilómetro de camino rural con la asignación planteada por el PP en este programa que han anunciado a bombo y platillo y no es, para nada, para tirar cohetes", ha valorado el portavoz socialista.