El Molino del Lugar sufre un acto vandálico con pintadas y residuos

El Ayuntamiento de Adra ha lamentado un nuevo acto vandálico en el municipio, en esta ocasión sobre el patrimonio histórico-cultural, concretamente en el Molino del Lugar. La portavoz del equipo de Gobierno, Carmen Belén López, explicó que "tristemente los abderitanos y abderitanas somos de nuevo testigos de un acto incívico por parte de personas que no respetan nuestros espacios públicos".

Carmen Belén López indicó que "los actos vandálicos sobre el patrimonio urbano, mobiliario y otras zonas públicas de la ciudad, cuestan miles de euros cada año a las arcas públicas, unos recursos que "pagamos todos" y "no podemos destinar a otras cosas". Por esta razón apeló a la "responsabilidad colectiva de todos los ciudadanos para respetar y hacer respetar nuestra ciudad". A este respecto aludió a la campaña de concienciación 'Adra eres tú, cuídala', impulsada recientemente por el ayuntamiento para avanzar en sensibilización de la población abderitana.

El Consistorio apela por la "responsabilidad colectiva" para acabar con estos incidentes

Respecto a los daños causados en el Molino del Lugar, que principalmente han sido pintadas y restos de residuos, la portavoz indicó que "trabajaremos desde el ayuntamiento para restablecer los daños en el menor tiempo posible, ya que se trata de un enclave muy visitado por las personas que vienen hasta nuestra ciudad". Al mismo tiempo indicó que "abriremos todas las investigaciones pertinentes para que quienes han cometido estos daños asuman sus responsabilidades".

Por otra parte, afirmó que "vamos a seguir intensificando la vigilancia para que no se cometan este tipo de hechos en nuestra ciudad", no obstante recordó que "se ha puesto en marcha un nueva ordenanza contra los actos incívicos, cuya aplicación en el ejercicio 2017 dio lugar a la apertura de 300 expedientes a ciudadanos que no respetaron nuestros espacios públicos".