Casi 200 personas participaron en la gala de Navidad de la Asociación 'Adra Baila'

El Centro Cultural de Adra se vistió de Navidad la pasada semana con motivo de la gala de Navidad ofrecida por la Asociación Cultural Adra Baila. Compuesta por casi 200 personas, es la primera vez que esta asociación realiza una gala navideña que resultó tener un gran éxito de público. Con un vestuario y decorado propio de estas fiestas, las alumnas y alumnos de Adra Baila realizaron bailes de todo tipo, desde rumba hasta hip-hop. Además, el grupo infantil se estrenó por primera vez encima del escenario. Rosario Castro, Andrés Payán y Encarni Payán son los profesores de esta asociación que cada año sigue creciendo.

Entre tanto, el Coro Infantil Pedro de Mena ofreció el pasado 3 de enero un Concierto de Navidad en la Iglesia Inmaculada Concepción con un repertorio de villancicos como Ya nació el Niño Dios, Kings of Orient, Joy to the world o Adeste Fideles. De igual modo, la AsociaciónCultural Las Flores de Mi Patio presentó ayer el espectáculo 'La Zapatera' con el que recaudó fondos para la AECC.