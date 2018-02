La centrifugación del poder a la periferia (III)

En los días inmediatamente anteriores y posteriores al traslado de capitalidad, con una corporación municipal presidida por José A. García Acién como alcalde, en la localidad de Dalías, se suceden los movimientos sociales: huelga general el 20 de abril de 1981 con encierro en la iglesia, en espera de noticias procedentes de Sevilla y la irrupción, de forma violenta, en la casa consistorial de un numeroso grupo de vecinos en la madrugada del día 9 de mayo de 1981. Acontecimiento al que siguen paralizaciones, nuevos encierros en la iglesia, reuniones en calles y plazas, especialmente durante la semana del 9 al 15 de mayo. Aflora la secular oposición de los municipios/núcleos de población a la anexión/integración por parte de otro mayor, como defensa de intereses locales ante el temor a la colonización desde ámbitos con mayor dinamismo, circunstancia que parece prever, recurriendo a la historia, la Administración en el último Resultando del Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía sobre el traslado de capitalidad. El 15 de mayo de 1981, en El Ejido, tiene lugar una movilización popular en apoyo de su corporación municipal y de la Junta de Andalucía, miles de personas (15.000 según los promotores) se manifiestan, con total normalidad, por las principales calles (Lobero, Carretera de Málaga, etc.), al finalizar se tiene la sensación de que El Ejido ha superado una prueba difícil para comprobar sus señas de identidad.

En poco más de un año se suceden varios acontecimientos que llevarán a la formación de dos municipios en el originario de Dalías: creación de una Comisión informativa de reorganización territorial (pleno del 25 de mayo de 1981), solicitud, por parte de Dalías, para iniciar el expediente de segregación (4 de junio de 1981), propuesta de la citada Comisión sobre iniciación del expediente de división del término municipal de Dalías en dos (pleno del 11 de junio de 1981), acuerdo plenario en el que se aprueba la iniciación del expediente de segregación (2 de abril de 1982) Y Real Decreto de 30 de julio de 1982 (Boletín Oficial del Estado de 11 de septiembre de 1982) sobre segregación de los núcleos de población de Dalías y Celín, para su constitución en un nuevo municipio, en los siguientes términos: "Se aprueba la segregación de los núcleos de población de Dalías y Celín pertenecientes al municipio de Dalías, provincia de Almería, para su ulterior constitución en un nuevo e independiente municipio que se denominará Dalías y tendrá su capitalidad en dicho núcleo de población. El término municipal de Dalías quedará dividido en dos nuevos e independientes municipios, uno el de Dalías y otro el de El Ejido, con sus respectivas capitalidades del mismo nombre".

Todo espacio organizado es un espacio lindado, el municipio como un ente ordenado a lo largo de la historia está localizado, delimitado, e incluso condicionado. La independencia constituye su propia existencia histórica, con sus restricciones y con sus posibilidades, el municipio no es como quisieran algunos sino como su propia identidad exige.

OTROS TERRITORIOS

1576, julio, 30. Chinchilla (Albacete).

Estado de opinión sobre la pérdida de poder de un municipio ante otro vecino: Respuesta de Martín de Cantos, arcipreste y cronista, y Manuel de la Mota, alguacil mayor, de Chinchilla.

Archivo/Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial. Relaciones Topográficas de los Pueblos de España de Felipe II, sig, J.1.16, vol. V, fols. 424r-460v.

Chinchilla es çiudad ha çiento y çincuenta y quatro annos, fue primera çiudad que la ciudad de Alcaraz, muchos annos antes fue çiudad que Villena... No tiene voto en Cortes, habla por ella Murçia, y en tratar por ella haze lo que le conviene a su Reyno, y no a esta prouinçia y, más rica y más antigua, mereçia tener voto en Cortes, y es verdad que, por no lo thener esta probinçia reçive grandes y notorios agrauios para hazer juntas de concejos para sus repartimientos o seruicios que se ayan de hazer a su Magestad, por la mayor parte en esta çiudad, en Albacete o en San Clemente que está en la mitad de la provinçia... Los priuillegios y merçedes questa çiudad tiene son muchos, en que se muestra aver ella seruido a los Reyes que se los dieron… Esta çiudad es de la dióçesis e obispado de Cartagena, es la primera, por antigüedad, en los sínodos llamada y para hablar primero el arcipreste della, y porque Lorca es colegial algunas vezes la llaman primero.

A la parte del norte y aquilón desta çiudad, vn poco a la mano yzquierda del norte, en el quarto que tiene esta çiudad entre el norte y el poniente, está la villa de Alvaçete, de su Magestad y de esta governaçión, ay dos leguas grandes de tierra llana.

Fue [Albacete] aldea desta çiudad [Chinchilla], tiene esta villa [Albacete] los términos concejiles, porque quando se hizo villa la segunda vez, que la primera, como no cedieron más de su tazmía, fuele neçesario tornarse a su madre, y avn dizen que porque los resçeviese la çiudad de Chinchilla su madre y juraron de no hazerse más villa. En fin la segunda vez le dieron, siendo juez arvitro el reverendo don Pablo ovispo de Cartagena que después fue de Vurgos, vna longuera de tierras concejiles para todos y sin que nadie tuviesen sennorio en ellas, de manera que dexándolas de labrar dos annos pudiese entrar quien quisiese de los vezinos de la dicha villa [Albacete] a las labrar.

Chinchilla está en vn cabeço redondo alto y muy alto por la parte del poniente, porque se acaba allí la sierra que viene dende el Reyno de Valençia, que está en el cabo dell este cabeço... El término desta çiudad es tierra montuosa por la parte del oriente y mediodía, que por la parte del poniente y setentrión es tierra muy llana... No se trata otra cosa en esta çiudad sino labrar y criar ganados, mercaderes ay muy pocos, todos viuen de labrança y criança.

Abrá en esta çiudad hasta quinientas casas, siendo antes de agora muy poblada, que tenía en tiempos de su prosperidad, según se muestra por lo arruynado y caydo, más de mill y quinientos vezinos [unos 6.750 habitantes] y avnque dixexe más diría verdad.

Ase despoblada por ser la tierra y sitio áspera y trauajosa, falta de agua, y con la quietud banse a lo llano a biuir las gentes, y ansí muy grande cantidad de vezinos se an ydo a vivir a Alvaçete y a otros lugares comarcanos por ser la tierra llana, y por auer dado su Magestad nueva ampliaçión de jurisdiçión a Alvaçete y, por las persecuçiones de juezes, que se an ydo a viuir al Reino de Valençia y otras partes, y no an quedado en ella [Chinchilla] sino gentes muy pobres, que son caçadores, carboneros y hombres que andan a soldada, y de quatro partes de la gente desta çiudad las tres son desta gente ya dicha, y la otra labradores.

La gente y trato desta çiudad ya está dicho arriba, porque todos son labradores y trabajadores y ganaderos pocos; los ricos no son muy ricos y los pobres son muy pobres, por ser tierra de poca grangería y no pasajera.

Esta çiudad tenía vuenos y grandes términos, donde como dicho tengo arriba venían y vienen a heruajar los de Tierra de Huete, su Magestad se los dio a la villa de Alvaçete, por no sé que relaçión syniestra que ellos hizieron, de manera que los an perdido quien los abí a ganado y defendido con su propia sangre, y los tienen quien con falsas relaçiones los procuró.

La yglesia mayor desta çiudad [Chinchilla] es parroquial yntitulase Santa María.

Ay en ella muchas capillas de particulares. A la mano del Ebangelio está capilla de los Sorianos, su ynvocación de la Madalena, fundola don Gil Sánchez Soriano thesorero de Cartagena, balen los anexos de las capellanías más de quinze mill ducados, ay seys misas cada semana en esta capilla…

En esta çiudad ay dos monesterios de la Horden de Santo Domingo, el vno es de frayles y el otro de monjas…