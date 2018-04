Ciudadanos insiste en la necesidad de un plan de eliminación de barreras

El grupo municipal de Ciudadanos El Ejido insta al Ayuntamiento a crear un Plan Integral para eliminar todas las barreras arquitectónicas del municipio. Cayetano Andreu, concejal y portavoz de Ciudadanos en el Consistorio ejidense, afirma que es "triste, por decirlo de alguna forma, que en el año 2018 sigamos hablando de accesibilidad en nuestro municipio. No se están haciendo las cosas bien y no se están tomando en serio las dificultades que entraña para las personas con movilidad reducida vivir con estos obstáculos"

A juicio de esta formación política, "hemos avanzado, pero no tanto como creemos o como nos quieren vender desde el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento ejidense. Andreu alude a con situaciones reales que, asegura, se viven actualmente en El Ejido, y recuerda que en diciembre de 2017, Cs El Ejido denunció que los ascensores y los aseos de la planta baja del Ayuntamiento no estaban adaptados para personas con discapacidad física, "y así siguen. No se ha hecho nada para solucionarlo".

Para este grupo municipal, la accesibilidad es una condición irrenunciable de la que no deben carecer espacios, edificios ni servicios para que puedan ser utilizados por cualquier vecino o vecina de forma autónoma, fácil y segura, con independencia de sus capacidades. Esto engloba, explica la formación naranja, "todos los elementos que podemos encontrarnos al salir de casa, todo el mobiliario urbano o público, como rampas, pasos de cebra rebajados o señales que puedan percibir personas con diversos tipos de discapacidades, semáforos sonoros para personas con deficiencia visual, carteles significativos para personas con problemas auditivos o con discapacidad intelectual".