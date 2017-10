El barrio de las Eras revive con el Rastrillo de la Asociación Casco Antiguo

La Asociación Casco Antiguo de Níjar, una joven entidad puesta en marcha hace pocos meses para reivindicar y exigir mejoras para la localidad y reactivar la actividad turística en la villa mediante la puesta en marcha de diferentes actividades, ha celebrado el primer Rastrillo del Barrio de Las Eras. Para la realización de este evento la asociación ha contado con la colaboración de otros colectivos sociales del municipio, como la Asociación Juvenil Sol Descalzo o la Hermandad Prehermandad de Jesús Cautivo del barrio de los Nietos. Estos dos colectivos y otros muchos montaron diferentes puestos en una jornada de ventas y compras, que se completó con la celebración de otras actividades lúdicas, como juegos infantiles o un exposición de fotos antiguas de Níjar.

Desde la Asociación han destacado que "el barrio de La Eras vivió unas horas de las que hacía mucho tiempo no se ha vivido de alegría y movimiento social". Y es que la calurosa y soleada jornada animó a muchos vecinos a salir a la calle y pasear por las calles del barrio viendo los puestos instalados o tomando un refresco en la barra que montó la asociaciación, que ya trabaja en la puesta en marcha de nuevas actividades. No en vano ha celebrado hace un par de semanas una reunión con socios y no socios para tratar asuntos pendientes de este año y aquellos que pretende poner en marcha la asociación a lo largo del 2018