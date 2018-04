El promotor del hotel junto a Cala San Pedro plantea cambio de enclave

El proyecto no incluye acometidas ni para abastecimiento de agua ni para la red eléctrica ya que propone servirse de un aljibe existente en una calera y de un grupo electrógeno. Para el alcantarillado, aboga por instalar una depuradora ecológica de oxidación total estanca y por contratar una empresa homologada para la retirada periódica de los residuos que se generen. El promotor sostiene que el hotel cumple el artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que se refiere a actuaciones de interés publico en terrenos no urbanizables ya que la finca pretende realizar un cambio de uso de la edificación existente, uso residencial de vivienda, a un uso turístico hotelero.

Alegaciones de los colectivos ecologistas al proyecto

La asociación 'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar', en Almería, ya advirtió mediante la presentación de alegaciones al proyecto de que la finca donde se asientan los restos de un cortijo es zona B1 en la normativa ambiental del espacio protegido y por tanto "incompatible con la construcción de nuevas edificaciones o rehabilitación de las existentes". En esta línea, alertó de que el promotor de la actuación no pretende rehabilitar las ruinas existentes en el denominado cortijo 'El Ricardillo', "sino construir un edificio de nueva planta en otra ubicación que dice estar en la misma finca pero en otra parcela catastral", para lo que se acoge al apartado 4.2.11. del Plan de Usos y Gestión del parque natural. La asociación sostiene, sin embargo, que, como las ruinas existentes están en zona B1 y no se pueden rehabilitar "ya que se destina a una actividad económica lucrativa de alojamiento turístico no compatible con los usos y actividades permitidas" en dicha zona, el proyecto no es "viable" de acuerdo al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) ya que sería necesario que existiesen "restos rehabilitables". En sus alegaciones, argumenta, asimismo, que el proyecto no hace ninguna mención "sobre los posibles problemas" que se puedan generar relacionadas con la movilidad sostenible ya que solo hay "dos formas de acceso".