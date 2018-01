"Al pueblo se la conoce con el nombre de Tierra de Fuego"

Purificación García, alcaldesa de Cantoria, no ha mamado la tradición de la singular fiesta de las carretillas. Destapa, sin tapujo alguno, que ha sido su marido quien le ha imbuido este homenaje pirotécnico que Cantoria hace cada año de su pasado cuando antaño la fabricación de la pólvora constituyó uno de las actividades fundamentales de su riqueza. De hecho, existe la creencia de que fueron los moriscos quienes eligieron como patrón de la localidad a San Antonio Abad por los milagros que hizo en vida en la cura, entre otras, de quemaduras. La presidenta de la corporación cantoriana , con todo, descubre a Diario de Almería que siente cierto reparo y pudor a participar en este festejo que gusta tanto entre sus convecinos, a pesar del riesgo.

­¿Cómo se presentan las fiestas de Cantoria? ­

Cada año, desde el Ayuntamiento de Cantoria tratamos de superarnos para que sean mejores, gracias a la Asociación local de Carretilleros que lo tienen como su objetivo y creo firmemente que lo están consiguiendo porque llevan esta afición desde pequeños. Se trata de una tirada, la de las carretillas, que gusta mucho en el municipio y de Mis hijos son carretilleros y no hay año que no tenga que recurrir al botiquín por alguna quemadura" una gran tradición, a pesar del cierto riesgo que conlleva. ­

¿Estamos ante una actividad peligrosa? ­

Los accidentes se daban antes, pero en la fabricación de las carretillas. Ahora, éstas se encargan y se traen de fuera del municipio. Se traen, concretamente, desde un polvorín y están homologadas. El accidente siempre puede pasar, pero siempre es más difícil si se atiende a las condiciones de seguridad como son que el carretillero vaya provisto de ropa ignífuga, casco, botas, gafas y bufanda, y se respetan las normas de tirada y de seguridad, y las zonas de "respeto o riesgo", que se señaliza en diversas calles para vecinos con problemas de salud, sobre todo respiratorios o cercanas a solares con cierto riesgo de incendio o callejones estrechos. ­

¿Se puede hablar de máxima seguridad?

­La fiesta está adaptada a las nuevas normativas (está regula da con el reconocimiento excepcional de fiestas populares de Andalucía en las que se usan artificios pirotécnicos, junto a la granadina deCúllar Vega, donde se celebra la festividad del Niño Resucitado, y la de Olula del Río). Los encargados de su lanzamiento han recibido de forma previa un curso de formación para manipular estos artefactos con total garantía de seguridad y protección. Además, han de llevar en todo momento el DNI su carnet acreditativo de haber realizado este curso CRE y la identificación que les proporciona la Asociación de Carretilleros . No se puede tirar carretillas no acreditadas para la fiesta. Todos aquellos que nos visitan durante estos días vuelven. Es un festejo que, sin duda, engancha" Hay un dispositivo amplio de seguridad y un despliegue de medios de Protección Civil, Bomberos o Policia Local. No ocurre nada, pero todo puede ocurrir.

­¿De dónde procede esta afición de tirar carretillas? ­

Viene de lejos. Tiene muchos años de historia. (Sus orígenes se remontan a la Reconquista de Granada y Almería por parte de los Reyes Católicos. En la época árabe, Cantoria vivía de la industria de la seda, de la fabricación de la pólvora y de la agricultura. Durante la Reconquista fueron temidas las fábricas de pólvora de Cantoria por su cantidad de producción y por su calidad).

¿Estamos ante una tradición heredada y familiar?

­Totalmente. Yo vivo en Cantoria desde que tenía 14 años. No he mamado esta tradición. Ha sido mi marido quien la ha vivido desde que era muy pequeño, como la gran mayoría de vecinos. Pero, con todo, es una fiesta que me gusta muchísimo, a pesar de que me da cierto reparto y algo de pudor. Mis hijos son carretilleros y todos los años, tengo que hacerme con el botiquín porque siempre viene con algunas pequeñas heridas y quemaduras. ­

¿Cuál es el nivel de aceptación popular de este festejo fuera de Cantoria? ­

Todos los que nos visitan repiten en años sucesivos. Unos vienen con cierto miedo y otros, en cambio, acuden con alegría, pero, creo, que todo aquel que se acerca anuestro municipio vuelve porque es un festejo que, sin duda, engancha. Hay que recordar que a Cantoria. se le llama como "Tierra de Fuego".

­¿Y a nivel local? ­

Prácticamente todas las familias están involucradas, salvo las personas mayores y aquellas otras que tengan problemas de respiración, participan, de una forma u otra. Calculo que la tirada puede mover a alrededor de un millar de personas -Cantoria tiene un población de 3.300 vecinos- desde las carretillas que lanzan los mas pequeños, vestidos de carretilleros y con su talín- cajas de maderas donde se guardan las carretillas-, hasta las que tiran los de edades más avanzadas. ­

¿Es equiparable a las Fallas de Valencia? ­

Yo no he estado en las Fallas pero no tiene nada que ver. El estruendo es enorme y el olor a pólvora se hace totalmente irrespirable