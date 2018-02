Adelante el convenio del hospital con el sí de C's y la edil no adscrita

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Roquetas aprobó ayer sin unanimidad facultar al alcalde Gabriel Amat para que firme con la Junta de Andalucía el convenio que regirá la construcción y puesta en funcionamiento del futuro Centro Hospitalario de Alta Resolución y Especialidades de Roquetas de Mar. En que la infraestructura sanitaria es necesaria para Roquetas coinciden todos los grupos municipales. Todos sin excepción dicen querer que se construya, aunque con diferentes criterios sobre cuestiones como quién tiene que asumir el coste de la construcción, cómo tiene que ser el hospital e incluso en qué lugar debe ir ubicado. El 'sí' a firmar el convenio con la Junta, por el que la administración autonómica se encargará de equipar material y humanamente el hospital, y ponerlo en funcionamiento, a cambio de que el municipio disponga el terreno y realice la obra, fue apoyado por los ediles del Partido Popular, Ciudadanos y la concejal no adscrita, María José López Carmona. El resto de fuerzas votó en contra: PSOE, Tú Decides e Iv.

Casi una hora duró el debate sobre este punto del orden del día, sin duda el más 'jugoso' del Pleno de ayer, por la importancia que tendrá esta infraestructura que dará servicio a más de 200.000 personas de Roquetas, Vícar, La Mojonera, Félix y Enix. "A mí lo que la gente me dice es que el hospital se haga, no me dicen cómo, me dicen que se haga. Me lo dicen todas las asociaciones de Roquetas, que es lo que más falta hace, y es verdad", indicó Gabriel Amat en su turno de palabra, tras haber escuchado las argumentaciones de todos los grupos. El alcalde calificó como "una tontería grandísima y política demagoga", la postura de los grupos municipales que votaron en contra: "Dicen, 'yo quiero que se haga el hospital', no apruebo que se haga, pero quiero el hospital'". A su juicio, los políticos tienen "la obligación de defender los intereses y darle servicios a nuestros ciudadanos" y para ello, "esa no es la política".

El PSOE y el grupo popular ya se habían cruzado comunicados el día anterior dejando los socialistas muy clara la postura que mantendrían en el pleno. El portavoz de la formación de izquierdas, Manolo García, quiso dejar claro y lo reiteró en varias ocasiones durante la sesión que su grupo está a favor de la construcción del centro, que estima necesario para la población de Roquetas. De hecho, incluso llegó a pedir que se votara una declaración institucional para manifestar de esa forma su sí a que se construya. La negativa del PSOE a apoyar este convenio tiene que ver con los terrenos donde se ubicará el centro, que, según asegura, tienen una titularidad compartida por seis propietarios, incluido el Ayuntamiento, y además el consistorio "no ha acreditado que la financiación que se propone cumpla la ley". Por ello, García calificó como "chapuza de Gabriel Amat" un proyecto que, a su juicio, "no cumple la legalidad".

Tanto Ciudadanos como la edil no adscrita, María José López Carmona, sí votaron a favor del convenio, defendiendo ambos grupos, especialmente esta última, la necesidad de poner en marcha cuanto antes una infraestructura sanitaria en Roquetas.

Tú decides mantuvo su postura expresada ya en sesiones plenarias anteriores, coincidiendo en la necesidad de contar con un hospital, pero "un hospital completo y que sea financiado por ls Junta".