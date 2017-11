Aprobada la innovación al PGOU por el Pleno Municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó en la sesión celebrada en la mañana de ayer una innovación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente desde que fuera aprobado el 13 de mayo de 2009, en concreto referente al Sector Z-SAL-01, que contempla la división del mismo en cuatro unidades de desarrollo y establece el orden en el que se acometerá la urbanización de las mismas, un proyecto que cuenta con el rechazo de los grupos de la oposición, como quedó evidenciado durante la sesión plenaria. Votaron a favor los miembros del equipo de gobierno del Partido Popular y la concejala no adscrita, María José López Carmona. El resto de fuerzas políticas representadas en el consistorio votó en contra, resultando un apretado recuento final de 13 votos a favor y 12 en contra.

Será la Junta de Andalucía la que tenga que decidir ahora si se aprueba o no dicha innovación, con la que se persigue evitar que tenga que ponerse en marcha todo el desarrollo urbanístico de un sector muy extenso cuando, en realidad, lo contemplado a corto plazo es solo iniciar una parte del mismo. La innovación además no supone un aumento en la edificabilidad de los terrenos, según se explicó por parte del equipo de gobierno, que defiende la innovación como forma de garantizar la sostenibilidad en el crecimiento del municipio.

La votación salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y la edil no adscrita

Durante el Pleno se dio cuenta de las alegaciones presentadas a la innovación, que han ascendido a 908, de las que un total de 888 fueron rechazadas por no referirse a la innovación en sí y por ser idénticas entre sí (868) o similares (20), según se argumentó por el equipo de gobierno. De las otras 20, once fueron formuladas por propietarios de terrenos afectados, de las cuales algunas de ellas fueron aceptadas por la comisión informativa de Gestión de la Ciudad y añadidas por tanto a la innovación. Y otro dato: según fuentes oficiales 302 del total de alegaciones que se presentaron fueron formuladas por personas no residentes en Roquetas de Mar.

Tres hoteles y viviendas de protección oficial es lo que se construirá en el primero de los cuatro sectores a los que se refiere la innovación del PGOU. Así lo manifestó durante la sesión el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, quien pidió respeto al modelo de ciudad y de crecimiento de la misma por el que apuesta su equipo de gobierno, en contraposición al que formulan algunos grupos de la oposición, como el PSOE o Ciudadanos, a los que la concejala no adscrita tildó de inmovilistas durante el debate del que, sin duda, era el punto más candente en el orden del día. Justamente ése, el distinto modelo de ciudad por el que se apuesta, fue el argumento principal defendido por estos grupos durante el debate para votar en contra de la innovación. Al hilo, el Pleno aprobó también la innovación referente al conocido como 'Pueblo Canario', una vez que un dictamen judicial da la razón a la empresa Cimenta2 Gestión e Inversiones, que edificará en dichos terrenos. La sesión también sirvió para aprobar la ordenación de volúmenes de una parcela del Obispado de Almería, que tiene la intención de construir un campanario.

De otro lado, el municipio volverá a adherirse a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el Pleno ratificó también la adhesión a la Red Ciudades que Caminan, así como la declaración institucional antifraude referente a la E.D.U.S.I. del municipio. Además, ratificó la renuncia, por motivos personales, de la edil Encarnación Moreno.