Presentado en el Comité de las Regiones de Bruselas el Plan de Integración

En la mañana de ayer tuvo lugar en Bruselas la jornada de clausura del proyecto Arrival Cities, en el seno del Comité de las Regiones, la institución de la Unión Europea que articula la participación de las ciudades y las regiones. El acto contó con más de 100 participantes y tuvo una alta representación institucional, incluyendo a los máximos dirigentes de las ciudades participantes (Amadora, Dresde, Mesina, Oldemburg, Patras Riga, Tesalónica, Vanta y Roquetas de Mar) y también a representantes del Secretariado del Programa Urbact, así como de la Comisión Europea.

La delegación roquetera estuvo compuesta por el 2º Teniente de Alcalde y concejal de Administración de la Ciudad, José Juan Rodríguez; el concejal de Servicios a la Ciudadanía, José Galdeano; el director del Área de Servicios Sociales, Juan Francisco Iborra; y la directora del SAE, María Humbelina Manso.

El Ayuntamiento ha establecido sinergias entre este proyecto y la iniciativa EDUSI

En el marco de este evento intervino Juan Francisco Iborra, que participó en la ponencia de apertura, y José Juan Rodríguez, que presentó la experiencia en este ámbito de Roquetas de Mar, desde el plano político. El responsable de Servicios Sociales resumió las tareas llevadas a cabo hasta el momento y las propuestas de futuro, con especial atención a la conexión que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha establecido entre el proyecto Arrival Cities y la iniciativa EDUSI, siendo éste uno de los aspectos que más despertaron la atención de los participantes, como aplicación práctica del modelo de relación entre dimensión nacional e internacional propuesto por la Unión Europea.

Por su parte, Jose Juan Rodríguez Guerrero, concejal delegado de Administración de la Ciudad, participó en el panel de responsables políticos, compartiendo mesa entre otros con el Alcalde de Messina, o con la Presidenta del Pleno Municipal de Tesalónica. En esta mesa redonda, que se centró en las posibilidades de inmigración en el ámbito local, "Roquetas de Mar ha puesto en valor su singularidad en el contexto europeo (pocas ciudades europeas han experimentado un crecimiento tan notable) contando con un modelo de integración en una sociedad que, con 110 nacionalidades, ha sabido ser ejemplo en nuestro continente de integración basada en la formación, educación, actividades interculturales, y sobre todo, el respeto a las costumbres autóctonas y de los que llegan a convivir con nosotros".

La conferencia de cierre sirvió no sólo para exponer las conclusiones y logros del proyecto, sino principalmente para conectar con otras iniciativas, y en particular con el Partnership on inclusion of migrants and refugees. Este acuerdo, es uno de los 12 partenariados surgidos del Pacto de Amsterdam con el que se crea la Agenda Urbana de la Unión Europea. A través de este pacto se busca una mayor participación de las ciudades en la formulación de políticas europeas y en la gestión de sus fondos.

El Concejal de Servicios a la Ciudadanía, José Galdeano, afirmó que "el Plan de Integración que presentamos el pasado 10 de Abril en el Castillo de Roquetas ha sido el resultado de dos años de trabajo, 15 reuniones, y tres jornadas participativas, y ahora comienza lo más importante, su fase de implementación". La vinculación entre el plan desarrollado, la EDUSI y la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Integración Social van a permitir a corto plazo financiar con fondos europeos (FEDER y FSE) actuaciones articuladas en un total de 8 líneas de actuación, entre las que destacan la intervención en las 200 viviendas.