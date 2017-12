Amplían la oferta de salidas a la estación de Sierra Nevada

El Servicio de Deportes de la Universidad de Almería ha convenido en ampliar de dos a tres el número de salidas de esquí alpino a las pistas de la estación de Sierra Nevada, en Granada, dentro de su programa de actividades de la naturaleza de este año y del primer trimestre de 2018, con el objetivo de aumentar el número de beneficiarios de esta oferta acogiéndose a unas condiciones económicas muy ventajosas.

Las tandas fechadas son las del 28 de enero, 18 de febrero y 11 de marzo. La ampliación hace que el cupo máximo de posibles destinatarios pase de 60 a 90 plazas. El plazo de inscripción, que está abierto, quedará cerrado el próximo 18 de enero.

Los precios de esta actividad son de 65 euros para aquellos universitarios que disponen de la tarjeta deportiva básica, mientras que el precio para los titulares de la tarjeta deportiva plus es de la mitad, 32,50 euros.

Si durante la semana de inscripción anterior quedasen plazas libres, cada participantes podrá inscribir a un acompañante no universitario por el importe de 85 euros. Las altas que se puedan producir en estaactividad antes de la última semana de inscripción sólo se podrán realizar abonando la correspondiente cuota de inscripción.

El precio de esta actividad incluye el servicio de transporte; entrada a pistas -fortfait-, monitores y material, tanto esquís como las botas y bastones. El tiempo de las clases es de 6 horas, distribuidas entre 4 horas matinales, y otras dos por la tarde, de 14:00 a 16:00 horas, con dos horas de descanso para almorzar.

El contenido de estas jornadas de esquí alpino está abiertas a todos los públicos y tres niveles. A saber, aquellos que nunca han esquiado. Otros que saben hacer la cuña y giros básicos con los esquís. Y un tercer grupo, que corresponde a aquellos otros que saben hacer el paralelo. Se establecen grupos por niveles y el ratio que se ha estipulado es de un monitor por cada diez participantes.

"El nivel de respuesta de estas jornadas varía mucho. No hemos sido capaces de descubrir porqué la misma actividad funciona un año y otro no. Ha habido años que faltan plazas y al año siguiente, sobran, y con precios incluso mejores. No hay una regla fija y eso que cada año hacemos más promoción", explica a Diario de Almería Pedro Núñez, director del Servicio de Deportes de la Universidad de Almería.

El punto de partida de estas jornadas es la explanada del Auditorio Maestro Padilla, en cuyas inmediaciones arrancará el autobús de la excursión sobre las 06:00 horas. El viaje de vuelta finalizará en el mismo sitio sobre las 18:00 horas de la tarde.

Los precios de 30 y 15 euros, y de 40 euros para los acompañtes, son los que regirán en la salida combinada que este Servicio ha programado como novedad este año, a las afamadas Cuevas de Nerja, primero, y el ya conocido Caminito del Rey, en versión vespertina, y ambos de Málaga, el 21 de abril de 2018. La programación incluye este año una salida multiaventura de tres días de duración, entre los días 27 y 30 de mayo, al Pirinero Aragonés.