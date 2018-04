'Down de Oro' a la UAL por la inclusión de la diversidad funcional

Multitudinaria conferencia de Jesús Flórez

La UAL fomenta la atención temprana en el Día Mundial del Síndrome de Down. La Delegación del Rector para la Diversidad Funcional, junto con la Facultad de Psicología y la Asociación ASALSIDO, trajo al doctor Jesús Flórez Beledo para una multitudinaria y dinámica conferencia. El prestigio del ponente fue el acicate para un lleno absoluto y un gran interés en sacarle el máximo rendimiento a su presencia en la UAL. Flórez Beledo encantó a los presentes y él mismo indicó: "he hecho una exposición sobre un tipo de programa que se llama 'atención temprana', que es el conjunto de actuaciones que hay que poner en marca cuando hay problemas de desarrollo, ya sea cerebral e intelectual, pero también físico, sensorial o psíquico, aprovechando las propiedades de las etapas más jóvenes en el cerebro y distintos órganos". El doctor destacó que hay que "aprovechar esas cualidades que sobre todo se tienen en las primeras etapas para tratar de incrementar su actividad, incrementar sus posibilidades, mediante programas especiales que van dirigidos precisamente a cada uno de esos distintos órganos, y en este caso sobre todo el cerebro". El ponente, que llamó a su conferencia Trastornos del desarrollo y la urgencia de una intervención temprana, en el marco de este 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down, ha querido ir más lejos: "Atención temprana, sí, pero he dejado bien claro que la atención tiene que ser permanente, hacerse en función de cómo se va viendo el desarrollo de las distintas capacidades a lo largo de la vida". Así, "se tiene que ir pensando en programas que se adapten a esas capacidades porque hay que descubrirlas, hay que saber qué capacidades tiene esa persona, las que hay que desarrollar más, cuáles son sus gustos en todo, y así poder aplicar una actividad u otra". Es el camino para, "en función de ello, dotar a la persona de oportunidades". Estimulación precoz como centro de su charla, Jesús Flórez ha dejado testimonio de su amplio conocimiento.