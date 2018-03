Andrés García Ibáñez dona un cuadro a la Cofradía del Amor de Olula del Río

El pasado 8 de marzo, el pintor Andrés García Ibáñez, ha realizado la donación de un cuadro de su autoría, titulado "Santísimo Cristo de la Expiración".

Se trata de un óleo sobre lienzo de 61 x 50 centímetros, "la imagen de un Cristo articulado que puede ser del siglo XVII o anterior, visto desde arriba"; pintura cuyo destinataria ha sido la Cofradía del Amor Fraterno, paso Morado y Negro.

El acto de entrega de la obra del artista olulense a sus vecinos, se llevó a cabo en el taller del pintor, donde asistieron responsables de la Cofradía y el concejal de Cultura José Ramón Fenoy, quienes recibieron la obra de manos del autor.

No es la primera vez que el pintor olulense, colabora con las cofradías de su pueblo. García Ibáñez aseguró que "ya no tengo vinculación personal con la Semana Santa, pero he sido uno de los fundadores de esta cofradía en los años ´80".

En el plano personal, el artista se ha considerado "una persona muy afortunada que ha vivido de su pasión. Eso es un regalo de la vida del cual soy absolutamente consciente".

García Ibáñez es un prolífico pintor, vecino y afincado en Olula del Río. Realizó su primera exposición con tan solo 11 años de edad, en el vecino municipio de Albox, causando un gran impacto.