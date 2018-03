Bajo la influencia de la moda

Puede ser una de las influencer de moda con más actividad en redes sociales. Conchi Samper se ha hecho un nombre en Almería y las marcas ya solicitan su imagen para promocionar distintos productos. El próximo 17 de marzo, será una de las ponentes del evento Friendsfluencer en Alicante donde impartirá un taller de asesoría de imagen orientado a un cambio de look.

La influencer explica cómo surge la posibilidad de participar en esta cita: "A finales del 2016 conocí FriendsFluencers, a través de las diferentes redes sociales. Me puse a seguir sus perfiles e interaccionar con sus publicaciones y a los pocos meses comenzaron a seguirme a mí. En abril del 2017 me propusieron pertenecer al grupo cerrado formado por Bloggers e Influencers, evidentemente acepté. El seguimiento mutuo y mi crecimiento en redes sociales ha facilitado que conozcan mi trayectoria como bloguer e influencer. Sin duda mi Blog Vivivendo Tendencias, ha sido mi mejor carta de presentación. Mi blog ha evolucionado y se ha profesionalizado. Ofrezco servicios como Personal Shooper, asesoría de imagen y talleres para aprender a quererte".

La almeriense se ha convertido en una de las influencer de la provincia con más tirón

La inmersión en el mundo de los influencer empieza gracias a Instagram. "Mi número de seguidores iba creciendo poco a poco y las marcas comenzaba a contactar conmigo para solicitar colaboraciones", añade.

Samper asegura que pasar de blogger a influencer no es una evolución natural. "Ha requerido mucho trabajo y esfuerzo. Los seguidores reales no te caen del cielo, tienes que aportar contenido interesante que les haga sentirse atraídos por tu perfil y lo más difícil, saber mantenerlos sin saturarlos y cansarlos".

La influencer asegura que "hoy día este mundo es mi trabajo. Detrás de muchas de mis publicaciones, hay marcas que han confiado en mí y yo en su producto. El ser influencer me ha abierto muchas puertas, y en la actualidad soy la responsable de Maggia Influencers, una marca creada por la agencia Maggia Marketing".

La profesional detalla sus próximos objetivos: "Quiero seguir creciendo como marca personal y tener mi hueco en este mundo que está empezando a despegar. El Marketing Influencers está cada vez más demandado y las marcas piden más calidad de contenidos y profesionalidad al influencer".

Samper asegura que no hay trucos, "hay mucho trabajo y dedicación detrás de lo que ven nuestros seguidores. Cada vez los siento más cerca y me atrevo a contar de forma espontánea mis vivencias a través de las historias de Instagram. Tienes que mostrarte tal y como eres, te aseguro que no falla. A la gente le gusta seguir a personas reales que le aporten algo interesante".

La almeriense arroja datos sobre su interacción en internet: "Yo cuento con más de 7.000 seguidores en Facebook con gran interacción. En Twitter más de 1.400 seguidores con unos 100 retweet diarios, en Instagram ya he pasado los 17.000 y los me gusta y comentarios van creciendo cada vez más. Mi blog Viviendo Tendencias tiene una media de 20.000 visitas mensuales. Y espero seguir creciendo".