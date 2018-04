Los vecinos del Casco Histórico entregan los premios del IV Concurso de Pintura infantil

Han transcurrido 7 meses desde que se fallara, el Concurso de Pintura Infantil Casco Histórico, en su IV edición, y que coincide con la semana de feria de Almería, por el jurado integrado por los fotógrafos, Carlos Pérez Siquier y Rodrigo Valero, los pintores, Manu Muñoz y Emilia Resina, en representación de la Asociación de la Prensa de Almería, Juan José Mullor, y la presidenta de la Asociación de vecinos Casco Histórico, Magdalena Cantero.

Como aparece recogido en las Bases de la Convocatoria es el Ayuntamiento el que tiene la responsabilidad de entregar dichos premios, pues bien, ha sido a través del facebook de la Asociación vecinal, como hemos tenido conocimiento de que no se había hecho entrega de los premios a los menores. Uno de los padres, de los premiados, mostraba su malestar tras denunciar que "después de muchísimas llamadas al Ayuntamiento de Almería he podido hablar con los responsables de la entrega de premios.. resulta que después de 7 meses ellos no tienen constancia de que los niños hubieran que entregarle premios", y continúa este padre, exigiendo un poco de consideración a los niños y dice "sentirse terriblemente avergonzado por cómo hacemos los mayores las cosas".

Con fecha 8 de marzo de 2018 trasladamos un escrito a la Concejalía de Cultura, del Ayuntamiento de Almería, para poner en su conocimiento este hecho, además de pedirles que asumieran la entrega de los premios, del que no hemos obtenido respuesta, afirman desde el colectivo vecinal.

Dado que han transcurrido 7 meses, desde la Asociación de Vecinos Casco Histórico hemos considerado oportuno pagar nosotros los premios, pero que los menores reciban su merecido galardón aunque sea con meses de retraso.

El día 11 de abril de 2018, a las 20:30 horas recibirán sus diplomas y premios los ganadores de la IV edición del Concurso de Pintura infantil Casco Histórico de Almería, en la categoría de menores de 10 a 13: Enrique Marín Berenguel (primer premio), Blanca Gallego Fernández (segundo premio), en la categoría de 14 a 17 años (primer premio) para Pedro Jesús López Molina y un total de cinco premiados con el tercer premio a: Enrique Ruíz Rodríguez, Alicia Almécija del Peral, Patricia López Telyubaeva, Francisco Almécija del Peral y Sofia Ardaya Cabrera.