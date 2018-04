Míster Almería se curte bajo el calor del invernadero

Su día a día no es el común de cualquier míster. Sus manos se bañan de tierra para trabajar sus hortalizas bajo el calor del plástico del invernadero. Juan José Sánchez es agricultor desde los 19 años y ahora con 24 años representará a la provincia como Míster Internacional Almería en el certamen nacional. Con 1,87 metros de altura y 86 kilos, llegará a Tenerife con ganas de alzarse con la victoria en el concurso. El joven ya estará el 29 de abril y el 5 de mayo será la gala final.

Sánchez tiene en El Ejido su propio invernadero en el que brotan cultivos como calabacín, pimiento rojo California, melones... "Este año ha ido regular por los precios. Quiero demostrar que mi profesión se puede compaginar con la belleza. Los agricultores creamos salud. He tenido suerte de crear hábitos saludables porque vivo en esta zona. Mis abuelos ya vivían de la tierra, he nacido en ello y me siento muy orgulloso. Quiero seguir creciendo como agricultor".

El modelo quiere mostrar que se puede compaginar la belleza con su profesiónNéstor Jiménez es el encargado de la delegación en Almería a partir de este año

Pero la idea de presentarse a un concurso de belleza le ronda desde pequeño "cuando vi a mi primo, Eduardo Jaén, en un periódico que estaba representando a Almería".

Para Míster Internacional Almería, hay que tener en cuenta muchos aspectos para ganar el certamen: "Físicamente hay que trabajar para tener un cuerpo bonito, hacer buena pasarela y tener presencia con las redes sociales. Lo daré todo y, principalmente, disfrutaré de la experiencia".

Sobre su competencia, el joven asegura que "hay compañeros muy preparados y que veo que son fuertes. Mi objetivo es dejar a Almería en lo más alto posible y, si puede ser, ganar".

El agricultor señala que para la recta final antes de que se celebre el certamen "tengo que coger un poco más de tonalidad y definir más el músculo".

Ante las bondades del joven, éste destacaría "mi naturalidad" y sobre alguno de los puntos que tiene que perfeccionar "es la pasarela porque tengo que soltarme un poco más". Los candidatos también tienen que prepararse a nivel de inglés, de manera que puedan comunicarse con total normalidad "He dado clases y todas las series y películas de habla inglesa las veo en versión original con subtítulos".

El joven ya ha conseguido ser imagen de una tienda y ha realizado varias sesiones fotográficas. Los participantes tendrán que hacer pase con traje regional, en bañador, sport y de gala. "Con traje de gala me siento más elegante", añade. En el certamen realizarán diferentes eliminatorias a las que el almeriense quiere llegar con las opciones intactas.

El almeriense fue elegido directamente por el certamen a nivel nacional porque en ese momento no había delegación en la provincia.

Pero actualmente ya cuenta con la delegación en Almería a través de la persona de Néstor Jiménez. "Después de 9 años trabajando en este tipo de concursos, mi intención era avanzar y evolucionar para trabajar en el mejor certamen, que cuenta con gran proyección internacional. Desde el nacional, vieron que he tenido experiencia en organización de galas y que podría realizarla en Almería sin ningún problema", explica el responsable.

Actualmente se encuentra en búsqueda de los que serán la imagen de Almería para el certamen del año que viene: "El casting está abierto. Es el certamen más importante porque los concursantes que ganen pueden pasar a distintos concursos internacionales".

Los requisitos de este concurso tienen que cumplir unos mínimos: Tanto chicos como chicas deben estar solteros y no tener hijos. Para ellas, las edades están entre los 16 y los 26 años: y para ellos, entre 17 y 30.