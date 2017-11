Premio para el cinéfilo tuitero más original con 200 euros

Las redes sociales se consolida como canal promocional del Festival Internacional de Cine de Almería. Uno de los certámenes que se integran dentro del Festival, FICAL en un tuit vuelve a su encuentro con los amantes del cine con la posibilidad de ganar un premio en metálico de 200 euros como recompensa a la originalidad, creatividad y talento narrativo de los internautas.

Así, la quinta edición de este concurso consistirá en premiar el tuit que mejor narre una película célebre en 100 caracteres. Para participar, los internautas deberán utilizar el hastagh #tuitFICAL, además de un hashtag relacionado con la película descrita y no sobrepasar los 100 caracteres en la descripción (sin los hashtags indentificativos del concurso y película mencionada).

Además, el tuit corto tendrá que escribirse en castellano, ser original e inédito (que no haya sido publicado en ningún medio o soporte) y no deberá haber recibido previamente ningún premio o accésit en otro certamen nacional o internacional. El plazo para participar expira el 15 de noviembre de 2017 y no se admitirán tuits enviados fuera de plazo así como aquellos que tengan contenido racista, xenófobo, de carácter ofensivo o los que utilicen un lenguaje inapropiado.