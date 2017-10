Treinta historias de superación en la exposición 'De Gramos a Kilogramos'

La Diputación Provincial de Almería ha abierto su Patio de Luces a una nueva exposición fotográfica que protagonizan 30 niños (12 niñas y 18 niños) prematuros almerienses. 'De gramos a kilogramos' es la muestra que impulsada por la Asociación de Niños Prematuros de Almería, APREAL, pretende visibilizar la prematuridad a través de estas historias de superación, vida y esfuerzo.

El vicepresidente segundo de la Diputación, Ángel Escobar, inauguró esta muestra y felicitó a la Asociación por la labor que realizan: "Nuestro Patio de Luces se ha vestido de gala con estas historias de superación y futuro. Desde la Diputación, le tenemos especial cariño a esta Asociación, somos conscientes del esfuerzo que realizan para apoyar a los padres, acompañarlos para que no se encuentren solos y tengan fuerzas para que sus hijos salgan adelante".

Esta muestra cuenta la historia de 12 niñas y 18 niños prematuros nacidos en Almería

Por su parte, la presidenta de la Asociación APREAL, Rocío Docavo ha compartido con los asistentes la historia que le llevó a fundar la asociación junto con otras mamás, la de su hijo Rafa que gracias a su fuerza y los cuidados profesionales pasó de los 847 gramos con los que nació a los 8 kilos que pesan hoy.

"En APREAL queremos que los padres sean los cuidadores de sus hijos desde pequeños cubriendo todas las necesidades de la familia en ese momento de sus vidas. La prematuridad no termina con el alta hospitalaria. Queremos darle visibilidad. Un niño prematuro no es el que nace pequeño, no nos gusta esa simplificación que quita importancia al hecho que ha cambiado nuestras vidas, es mucho más", explicó la presidenta Rocío Docavo.

"Esta exposición pretende contar, a través de 25 fotografías, la historia de 12 niñas y 18 niños prematuros nacidos en Torrecárdenas, el Hospital que fue su primera casa. Podréis ver cómo eran entonces y como son ahora, lo felices que son y la fuerza que nos han dado, desde el primer momento, para salir adelante" ha concluido la presidenta de APREAL.

Por último, desde la Asociación dieron a conocer la próxima iniciativa que realizarán para seguir acercando a los almerienses la prematuridad. Se trata de unas jornadas que tendrán lugar los días 3 y 4 de noviembre como antesala a la conmemoración del Día Internacional del Niño Prematuro que se celebra, en todo el mundo, el 17 de noviembre.

Más información sobre la Asociación de Niños Prematuros de Almería, en el 636089204 o en su web www.apreal.es.