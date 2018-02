Biogroweb, el portal para aprender a cultivar en ecológico

Un proyecto surgido para enseñar sobre los entresijos del sector más importante de la economía almeriense. Esto es lo que un joven almeriense, formado y con experiencia, ofrece de manera pionera a todos aquellos que quieren sumergirse en este ámbito. Ya sean novatos y quieren comenzar a cultivar su propio huerto, por pequeño que sea, e incluso hasta agricultores ya experimentados que pueden encontrar en Biogroweb, la página web de Sebastián Marín Rodulfo, la información que necesitan para iniciarse en el cultivo ecológico o mejorarlo, pues es el ámbito sobre el que es un auténtico especialista.

"Biogroweb nació hace cinco meses como un espacio web donde cualquier persona tanto a nivel profesional como de forma aficionada que esté interesada en agricultura y productos ecológicos pueda aquí encontrar un lugar donde compartir, aprender, conocer, etc", explica este joven de 34 años y natural de Alhama de Almería, que llamó así a esta web porque esta palabra, por separado y en inglés: bio-grow-web, su traducción al castellano sería la web de la agricultura ecológica.

FormaciónSebastián Marín es ingeniero agrónomo por la Universidad de Almería

Detrás de este portal, está Sebastián como administrador y autor de los artículos publicados, un proyecto que nace de la ilusión de poder trasladar al mundo online el conocimiento y experiencia en cuanto a agricultura ecológica se refiere. El contenido que aquí muestra es el resultado tanto de estudios e investigaciones académicas que él mismo interpreta por su formación académica, como del trabajo a pie de campo que este especialista lleva cabo como profesional de la agricultura, además de las aportaciones de otros agricultores ("esos seres sabios que producen alimentos para la sociedad…").

Sebastián pertenece a la tercera generación de una familia de agricultores. "Sin ellos, seguramente este proyecto no existiría. Mi abuelo ha sido un gran agricultor, el cual dedicó toda su vida a construir desde cero lo que hoy es una gran explotación agrícola ecológica. El fruto de este trabajo se llama 'Finca los Frailes', y sin él, no sería lo que es en la actualidad. Mi padre… francamente es de las pocas personas que conozco que le apasione tanto la profesión de agricultor, persona convencida y convincente de la producción ecológica, desde sus comienzos y durante toda su carrera profesional ha tenido conciencia de los principios y equilibrios que se establecen en la agricultura como un sistema natural vivo… De este modo, no sería lo suficientemente consecuente que yo me presentara sin aludir a las raíces que tengo, y es en este contexto es donde he tenido la suerte de desarrollar desde mi infancia un gran vínculo hacia la tierra y la actividad agraria".

La familia Marín cuenta con 18 hectáreas en producción donde cuentan con todo tipo de frutales y produciendo todos los meses del año, como: melocotoneros, higueras, cerezos, limoneros, naranjos... y que ellos mismos comercializan de manera propia.

Sebastián Marín es ingeniero agrónomo por la Universidad de Almería y posteriormente, para avanzar en sus conocimientos en ecología, realizó un Master Oficial en Agricultura Ecológica por la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía), "todo un lujo de Master, además de infinidad de cursos. Cuando acabé mis estudios me lancé al mundo laboral y he trabajado tanto en proyectos de investigación, como en diferentes sectores agrarios: semillas, gestión de finca, fruticultura, horticultura en invernadero, etc. En el desarrollo de mi carrera profesional, tengo que decir que la empresa de mi familia ha sido realmente una fuente continua de formación y experiencia y ha forjado la base para nunca perder el verdadero contacto con la tierra y mantener la óptica como agricultor".

Sebastián se considera un apasionado de la agricultura en general y de la agricultura ecológica en particular, y mediante la observación y experiencia tanto de otros productores como la suya propia hace que em Biogroweb se pueda conocer como practicar este cultivo ecológico desde una maceta hasta una gran parcela, y siempre haciéndolo fácil para cualquier persona que tenga esa vocación de producir alimentos sanos.

Además, y para los aficionados, Biogroweb cuenta una sección titulada 'Huerto urbano', donde da las claves para que todos aquellos interesados en cultivar por disfrute y consumir sus propias frutas y hortalizas ecológicas lo haga siguiendo las directrices que Sebastián Marín ofrece.