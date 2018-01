Primaflor y Agropulpí organizan una jornada de prevención en riesgos laborales

Las empresas Primaflor y Agrupapulpí organizaron unas jornadas de asesoramiento y concienciación de los mandos intermedios en materia de prevención de riesgos laborales, para lo que invitaron al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería y al Servicio de Prevención Mancomunado de Coexphal, dada la vinculación de las mismas con la asociación.

El director del CPRL, José Joaquín Martínez, intervino en primer lugar dando unas pinceladas de normativa legal en materia de prevención, detallando las responsabilidades de las empresas y las posibles sanciones existentes en caso de incumplimiento de las obligaciones legales, incidiendo en la importancia de prevenir para no llegar a ninguna sanción o daño del trabajador. También habló de las responsabilidades de los mandos intermedios en relación a los trabajadores a su cargo, insisitendo en la importancia que tiene inculcar y vigilar prácticas de trabajo seguras.

El técnico del CPRL, Juan Manuel Quero, explicó después la campaña puesta en marcha junto con la Inspección de Trabajo en equipos de trabajo agrícolas. Comentó los requisitos exigibles a los equipos de trabajo en general, poniendo ejemplos de accidentes reales ocurridos en empresas, con objeto de que no se vuelvan a producir. También habló del riesgo de golpe de calor, de los productos químicos utilizados en el campo, etc., explicando en todos los casos las medidas preventivas necesarias a adoptar. Por último, intervinieron los trabajadores de ambas empresas, que preguntaron las dudas surgidas y que fueron resueltas por el personal del Centro de Prevención. Los trabajadores indicaron que en ocasiones se compra maquinaria que tiene su marcado CE y sin embargo, no cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias.

También comentaron el hecho de que en la provincia de Almería sea obligatoria la vigilancia de la salud en el campo, y no así en Murcia o Granada, donde los trabajos son similares y las empresas son competidoras directas.