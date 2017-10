La conferencia internacional sobre poscosecha, en Fruit Attraction

Casi 70 empresas de la provincia, en la cita

Tradicionalmente, Almería es la provincia española que más empresas aporta a Fruit Attraction en cuanto al número de expositores. En esta ocasión no será una excepción y el número roza ya las 70 compañías que exhibirán sus novedades en la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas. En cuanto al crecimiento experimentado por parte de la feria desde su puesta en marcha en 2009, Raúl Calleja señala que para las empresas pequeñas no hay mejor escaparate comercial que Fruit Attraction porque por una inversión pequeña y controlada tienen la oportunidad de ser vistos y tomar contactos de decenas de miles de compradores de todo el mundo. "Lo que no se enseña no se vende. Cada perfil de empresa ha de cubrir sus objetivos, bien fidelizar o bien empezar y abrir mercados", asegura.