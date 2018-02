La pesca artesanal busca su sitio

Una decena de barcos faena en el litoral del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, dedicada a distintas artes de la pesca artesanal. Y lo más importante, respetan el medio ambiente y de ellas aún viven familias. Solo aún, porque se trata de un oficio, milenario, que se está perdiendo. De hecho, en los últimos 30 años, cuando el Parque Natural se reconoció como tal y poco después con el reconocimiento de reserva marina de interés pesquero de su litoral, se pasó de los 40 barcos de artes menores faenando en estos 60 kilómetros de costa, a ahora solo once.

Luis Rodríguez representa a eso meritorios pescadores que, contramarea, continúan con su ardua, por la cantidad de restricciones con las que conviven, pero gran labor. Hoy día es el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Pescartes, en 2004 como herramienta de interlocución entre los pescadores artesanales y las administraciones. Un vehículo para dar voz a un sector que no cuenta con representación en la toma de sus propias decisiones y que no contaba con su propia cofradía de pescadores.

luis rodríguezPescartes"Siempre digo que no es el pescado lo que va a desaparecer, sino el pescador"

Ahora llega la época de la pesca de jibia, con el arte de la jibionera, que se alargará hasta mayo. Después se unirá con la pesca del pulpo con nasas. Una rutina que siempre tiene sus vedas. Una es obligada, la propia climatología. La otra, las limitaciones con las que vive este colectivo. Tienen que dar parte de todos sus movimientos, revisiones de embarcación, de título, médicas... y, por ejemplo, un pescador deportivo no tiene la necesidad de cumplir con todo esto. Así, entienden que se han creado las condiciones idóneas para que el furtivismo sea más factible. Más aún cuando ellos, mejor que nadie, conocen esta zona antes de que llegara cualquier científico, e incluso, antes de que se comenzara a proteger nada. Ellos mejor que nadie saben salvaguardar el Parque, pero no se ha contado con ellos para hacerlo. Es su vida, pero al mismo tiempo, no forman parte de ella. "No es el pescado el que va a desaparecer, sino el pescador". La pesca artesanal se ha caracterizado siempre por la alternancia de artes, lo que implica que todo el esfuerzo pesquero no se invierte en una misma especie, por lo que no se agota el caladero. Sobre la Política Pesquera Comunitaria (PPC), Rodríguez considera que es errónea, ya que no llega a cubrir las necesidades de un sector con recursos escasos y con el que las restricciones se ceban.

El 80% de la pesca española es la artesanal, de bajo impacto. Con el propio armador como marinero y comercializa su pescado. "Pero no estamos en Madrid ni en Bruselas... no se legisla para nosotros", lamenta Rodríguez, quien se unió a un movimiento a nivel europeo para intentar revertir esta situación. Se trata de Life (Low Impact Fishers of Europe), una plataforma de pescadores europeos y para pescadores de artes menores. Su objetivo es el de proporcionar una voz clara y coherente a nivel de la UE para la mayoría previamente silenciosa de los pescadores europeos de pequeña escala y que utilizan artes y métodos de pesca de bajo impacto, pero que han tenido históricamente una carencia de representación dedicada y eficaz en Bruselas e incluso a nivel de los Estados miembros. "Con esta herramienta podemos llegar hasta Europa. Cada año hacemos un congreso para poner al tanto la actualidad, necesidades y retos".

En estos momentos, Pescartes está inmersa en un proyecto muy ambicioso, llamado 'Pescados con arte', que tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía el valor social, ambiental, cultural y gastronómico de la pesca capturada artesanalmente en los 60 kilómetros de litoral del Parque Natural y promocionar el consumo de productos pesqueros sostenibles.

La idea es que cada mes, Pescartes haga un acto de divulgación sobre la realidad de la pesca artesanal en los municipios y localidades que cuentan Parque Natural. Para ello, en cada ocasión, pondrán en valor uno de los pescados que ellos capturan en todos los aspectos. Desde el arte que se utilizan para su obtención, el trabajo que ello implica y, por supuesto, vinculándolo a la gastronomía con un showcooking donde se desmitifican sus bajas posibilidades para incluirlos recetas gourmet, pues son productos de gran valor culinario.